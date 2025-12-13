Samstag, 13. Dezember 2025
Klimawahn

Regierung ignorant gegenüber skandalöser Studie des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung

(c) Pixabay CC0
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
6

Eine Studie des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung mit dem Titel „The economic commitment of climate change“, in der im Kern postuliert wurde, dass die Folgen des „Klimawandels“ die Weltwirtschaft zukünftig 38 Billionen USD pro Jahr kosten würden, wurde nach anhaltender Kritik nun zurückgezogen. Prof. Dr. Michael Kaufmann kommentiert.

Die Studie hatte zwischenzeitlich laut Berichterstattung bereits erhebliche Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse auf internationaler und möglicherweise auch auf nationaler Ebene (In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Michael Kaufmann maß die Bundesregierung diesem jedoch keine nennenswerte Bedeutung bei (BT-Drs. 21/3187).

Es war von vornherein ein Skandal, dass diese Studie überhaupt veröffentlicht wurde, obwohl bereits im Peer Review deutlich wurde, dass sie erhebliche methodische Mängel aufweist. Die renommierte Zeitschrift Nature hat sich hier, wider besseres Wissen, zum Handlanger der internationalen Klimaagenda gemacht.

In der Folge hat diese Studie eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte entfaltet, da ihre vermeintlichen Erkenntnisse bei Organisationen wie NGFS, OECD und Weltbank und verschiedenen Regierungen in deren Entscheidungsprozesse eingeflossen sind. Dabei bleibt weitgehend intransparent, bei welchen konkreten Entscheidungen und Maßnahmen der nicht gerechtfertigte Alarmismus der Studie eine Rolle gespielt hat.

Darum wollte ich von der Bundesregierung wissen, wie sie diesen Vorgang bewertet, welchen Einfluss die Studie hatte und welche Konsequenzen gegebenenfalls aus diesem handfesten Wissenschaftsskandal gezogen werden. Die Antwort der Bundesregierung offenbart ein erschreckendes Maß an Ignoranz und Arroganz.

Im Wesentlichen wird darin gesagt:

1. Wir können nicht sagen, ob und wo diese Studie in Entscheidungen eingeflossen ist.

Und 2. Alles nicht so schlimm. Die Selbstregulierungsmechanismen der Wissenschaft haben ja am Ende funktioniert.

Eine solche Antwort ist in doppelter Hinsicht inakzeptabel. Zum einen ist das behauptete Nicht-Wissen über die Verwendung der Studie unglaubwürdig, angesichts der Wirkmacht, die sie seit ihrem Erscheinen entfaltet hat. Vor allem aber zeigt sich hier einmal mehr die haarsträubende Verantwortungslosigkeit dieser Regierung, die einen derartigen Wissenschaftsskandal, mit noch gar nicht absehbaren Folgen für Politik und Wirtschaft, als vernachlässigbare Lappalie abtut und nicht einmal Veranlassung sieht, die Arbeit des PIK nun und in Zukunft sorgfältiger zu prüfen.

Wenn die Bundesregierung es nicht tun will, werden wir als AfD-Fraktion das für sie übernehmen. Wir wollen wissen, welche Folgen diese Studie im Einzelnen hatte, und wir erwarten Konsequenzen, die die Gewähr geben, dass sich ein derartig folgenschwerer Fall von Wissenschaftsbetrug nicht noch einmal wiederholt.

 

Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Extreme Gewalt an Schulen: Eltern schlagen Alarm in Cottbus
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!