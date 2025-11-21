Freitag, 21. November 2025
Tweet des Tages

Tegernsee-Amigos: Warum Wolfgang Weimer nicht zurücktritt

(c) Screenshot YT
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
3

Guttenberg (Plagiat), Graichen (Trauzeuge) und Möllemann (Briefkopf) traten von ihren Ämtern zurück. Wolfgang Weimer (erfundene Autoren, gefälschte Bilanz, politische Einflussnahme gegen 80.000 Euro, vorgetäuschte Partnerschaft mit FAZ u.a.) tritt nicht zurück.

Hintergrund: Weimer fühlt sich sicher. Anders ist nicht zu erklären, dass er seine Firmenanteile „vorübergehend” einem weisungsgebundenen Treuhänder überlassen will. Dass künftig der Treuhänder Weimers Vermögen mehrt, statt er selbst, loben Leitmedien zwar als Beseitigung eines Interessenkonflikts, zeigen damit aber nur einmal mehr, dass sie von Wirtschaft nichts verstehen.

Und schon wieder eine linke Tour

Wussten Sie, dass Ihr Finanzvermögen von Banken, Clearstream usw. treuhänderisch verwahrt wird? Ein Treuhänder wird zwar zivilrechtlich Eigentümer, wirtschaftlicher Eigentümer bleibt aber der Treugeber, siehe § 39 II AO. Insofern ist das Manöver Augenwischerei.

Unser Tweet des Tages von Prof. Homburg

Guttenberg (Plagiat), Graichen (Trauzeuge) und Möllemann (Briefkopf) traten von ihren Ämtern zurück.

Wolfgang Weimer (erfundene Autoren, gefälschte Bilanz, politische Einflussnahme gegen 80.000 Euro, vorgetäuschte Partnerschaft mit FAZ u.a.) tritt nicht zurück.

Hintergrund:… pic.twitter.com/EVI1PdpNel

— Stefan Homburg (@SHomburg) November 21, 2025

„Kampf gegen rechts“ nun als PR-Allheilmittel

Eine weitere Ablenkungstour scheint in dem nun bei Weimer einsetzenden „Kampf gegen rechts“ ein, der sich schon bei so manchem in negative Schlagzeilen geratenen Prominenten als PR-Allheilmittel bewährt hat:

Apollo-News, das die größten Verdienste zur Aufdeckung des Weimer-Skandals haben dürfte, notiert: „Kulturstaatsminister Wolfram Weimer warnt davor, dass wegen Internetplattformen und sozialer Medien „europäische Gesellschaften in den Rechtsradikalismus abrutschen“. Es brauche einen „neuen Zugriff der Gesellschaft und der Politik“ auf Plattformen.“ (Quelle)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Bundesregierung stellt klar, dass AfD-Anfragen keinen Anlass für Spionageverdacht geben
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!