Der Philosoph und Theologe Dr. David Berger, die Verlegerin und Buchhändlerin und Dresdner Stadträtin der Freien Wähler Susanne Dagen sowie der ehemalige Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen der Universität Hannover Prof. Stefan Homburg diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich.

Diesmal über die von schwerer Schizophrenie befallene CDU, über die Vorführung von klinischem Nazi-Tourette im Deutschen Bundestag, über Argumente für und gegen Wehrpflicht sowie über die Wirtschaftsbilanz des deutschen Wirtschaftsministers Habeck.

Merz eine Flasche oder kluger Taktierer?

Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Vorgänge der vergangenen Woche im Bundestag und bei den Vorfeldorganisationen der Kartellparteien. Dabei auch die kontroverse Einschätzung der Politikerpersönlichkeit Merzs.

Kriegstreiberei und blau-schwarze Koalition?

CDU-Chef Friedrich Merz will die Ukraine als Bundeskanzler anscheinend stärker militärisch unterstützen. Das geht aus geheimen Informationen des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Johann Wadephul hervor. Der Merz-Vertraute wurde dabei Opfer russischer Medien: Diese hatten Wadephul vorgespielt, er würde sich per Video-Konferenz mit einem engen Vertrauten des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenski unterhalten. In dem rund 20-minütigen Gespräch verspricht der CDU-Abgeordnete etwa, eine Regierung Merz werde Taurus-Marschflugkörpern an Kiew liefern und auch die Beschränkungen für den Einsatz gegen Ziele in Russland aufheben. Der Verteidigungspolitiker Wadephul erklärt, dass es durchaus möglich sei, Objekte in Moskau anzugreifen. Auch wolle sich Deutschland eng mit Frankreich und Polen abstimmen, um die Ukraine nach einem möglichen Rückzug der USA finanziell zu unterstützen – Russland werde immer der gemeinsame Feind bleiben. Zudem sagt Wadephul, im Fall eines Wahlsiegs werde seine Partei die Wehrpflicht in Deutschland wiedereinführen. Das Video-Gespräch wurde gestern auf einer staatlichen russischen Video-Plattform veröffentlicht. Gegenüber Kontrafunk erklärte Wadephuls Büro, der Vorfall werde aktuell geprüft.

***

