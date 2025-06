Coronamaßnahmen-Kritiker Stefan Homburg zu 10.400 Euro Strafe verurteilt

(David Berger) Offiziell weil er in zwei Tweets die Parole „Alles für Deutschland“ zitiert hatte, hat das Amtsgericht Hannover den bekannten Coronamaßnahmen-Kritiker Prof. Stefan Homburg zu einer Gesamtgeldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 130,00 Euro, also insgesamt 10.400 Euro verurteilt. Homburg geht aber davon aus, dass er aus ganz anderen Gründen abgestraft werden sollte.

In dem Gerichtsprozess fungierte der aus der Doku des US-amerikanischen Senders bekannte Matthäus Fink von der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet“ der Staatsanwaltschaft Göttingen als Staatsanwalt.

Der vor allem für seinen Widerstand gegen Coronalügen bekannte Professor hatte den besagten für bestimmte Menschen in diesem Land verbotenen Spruch auf X in Anführungszeichen zitiert.

Regierungskritik als eigentliche Ursache

Homburg dazu:

„Gestern wurde ich vom Amtsgericht verurteilt, weil ich einen Allerweltssatz in Gänsefüßchen zitierte. Berufung ist eingelegt, das Urteil unhaltbar. In meiner Strafakte nennt die Kripo die wahren Gründe für die Ermittlungen: Kritik an Coronamaßnahmen und Regierungskritik, immerhin parteineutral.

Hintergrund: Am 17. April 2020 zeigte ich als bis dahin völlig unbescholtener Bürger eine RKI-Grafik, wonach der R-Wert schon vor dem Lockdown unter Eins gelegen hatte. Eine Woche später starteten die Strafverfahren.

Die Justiz hat aber den Überblick verloren, denn neben den unten genannten Verfahren wurde gegen mich auch wegen Nötigung, Computersabotage, Delegitimierung, unerlaubten Zitierens usw. ermittelt.

Auslöser sind meist grüne Meldestellen wie REspekt. Zusammen mit der Justiz versuchen sie Andersdenkende mundtot zu machen.

Meinungsfreiheit in Deutschland ist eine Illusion, da hat Vance schon Recht. Bhakdi, Hockertz, Homburg: Vor allem Professoren werden wegen ihres Einflusses aufs Korn genommen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich kann das ganz gut ab und habe auch kein Spendenkonto: Da käme nämlich einiges zusammen, und wozu das führt, haben wir bei Michael Ballweg gesehen, der neun Monate unschuldig im Gefängnis saß.

