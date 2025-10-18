Samstag, 18. Oktober 2025
Islamisierung

Bischof Schneider warnt vor Invasion und Islamisierung

Meinrad Müller
Meinrad Müller
Athanasius Schneider, Weihbischof im Erzbistum Astana in Kasachstan, äußert sich in einem aktuellen Video mit scharfer Klarheit zu den Herausforderungen Europas. Gastbeitrag von Meinrad Müller

„Ja, das ist sehr ernst. Wir erleben jetzt eine Invasion. Es gibt keine Flüchtlinge. Nein, das ist eine Invasion der massiven Islamisierung Europas“, betont er. Diese Entwicklung habe bereits vor 50 bis 60 Jahren begonnen. Sie erreiche nun jedoch eine massive und evidente Dimension.

Bischof Athanasius Schneider spricht es ganz deutlich aus.

Sie sind keine Flüchtlinge, sie sind Eindringlinge, die Europa islamisieren wollen.

Sie wollen die historische Kultur in Europa zerstören !!!

— Bobesch 🎚️⚖️🇩🇪🧔‍♂️ (@Bobesch1280173) October 15, 2025

 Schneider interpretiert die Massenmigration als gezielte Strategie. Dahinter stehe eine globale politische Agenda mächtiger Akteure weltweit. Ihr Ziel: die kulturelle und religiöse Zerstörung Europas. Letztlich die Auslöschung des Christentums auf dem Kontinent. Die wachsende islamische Population diene als Instrument dazu.

Er verweist auf einen Soziologen-Artikel mit demografischen Berechnungen. Bei Fortsetzung der aktuellen Trends – Europäer mit ein oder zwei Kindern, muslimische Familien mit fünf bis zehn – werde in 30 oder 40 Jahren die Mehrheit der Europäer islamisch sein. „Es ist nur eine Frage der Mathematik“, fasst Schneider zusammen. Reine Rechnung mache die Konsequenzen sichtbar.

Theologisch ordnet er dies ein. Möglicherweise handle es sich um eine göttliche Zulassung. Die Kirche würde dann in einer intoleranten islamischen Gesellschaft existieren. „Dann wird das Christentum, die Kirche vielleicht zu sehr gereinigt.“ Eine solche Prüfung könne reinigend wirken, wenngleich schmerzhaft. Reinigung sei für den Glauben bisweilen heilsam.

Schneiders Analyse wurzelt in seiner Biografie aus sowjetischer Verfolgung und kasachstanischer Realität. Dort lebt eine katholische Minderheit inmitten muslimischer Mehrheit. Sie passt zur breiteren Debatte um Identitätsverlust.

Eurostat-Daten zu über einer Million Migranten aus muslimischen Ländern im Jahr 2024 und Geburtenraten (1,5 bei Europäern versus über 2,5 bei Muslimen) untermauern seine Prognosen. Kritiker werfen Alarmismus vor. Doch Schneider mahnt zur Verteidigung abendländischer Werte. Für Christen ein Aufruf zur Erneuerung. Bevor demografische und kulturelle Verschiebungen unwiderruflich werden. (Foto: Sopraporte im Schloss Schenna bei Meran)

Pro Deo et Patria! Für Gott und Vaterland!

Addendum (DB): Und was macht der neue Papst?

Groß waren die Hoffnungen, die gerade auch konservative Katholiken auf den neuen Papst Leo XIV. gesetzt hatten. Doch diese schwinden derzeit erdrutschartig. Im Kontrafunkinterview habe ich geschildert, warum das so ist:

Meinrad Müller
Meinrad Müller
Meinrad Müller (68), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für Blogs in Deutschland. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden.

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

