400 Jahre altes Kloster in Italien bis auf Grundmauern abgebrannt

(David Berger) Jede Woche mindestens ein katholisches Kirchenhaus, das brennt. Nun auch das erste weltbekannte Kloster. Das 400 Jahre alte Kloster Bernaga in Italien ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Ein Großbrand hat das Kloster Bernaga in La Valletta Brianza (Norditalien) bis auf die Grundmauern zerstört. Das Feuer soll sich gestern Abend von dem hölzernen Dachstuhl aus rasend schnell über das ganze Klostergebäude ausgebreitet haben.

Noch waren die Flammen nicht ganz erloschen, äußerte der örtliche Bürgermeister, dass ein elektrischer Kurzschluss die mögliche Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Alle Nonnen überlebten den Brand weitgehend unverletzt.

Bernaga hat in der jüngeren Kirchengeschichte eine besondere Bedeutung: Dort ging der kürzlich von Papst Leo XIV. heiliggesprochene Carlo Acutis im Jahr 1998 zur ersten heiligen Kommunion.

🚨🇮🇹 Meanwhile in Italy The 400 Year Old Monastery of Bernaga has just been burned to ashes & now lies in ruins. Thankfully all the Nuns escaped the blaze. All these fires can’t simply be by accident – they keep on happening almost daily. pic.twitter.com/yyLpVgole0 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 13, 2025

Zahl der Kirchenbrände explodiert

Vor einem Jahr berichtete ich hier auf PP: „Von den Mainstreammedien verschwiegen oder bagatellisiert, führt der gezielt gesteuerte Hass auf Christen, besonders die katholische Kirche, zur weltweit rasch voranschreitenden Zerstörung von teilweise auch historischen Gotteshäusern von unschätzbarem Wert. In Kanada zeigt unterdessen Premierminister Trudeau Verständnis für die Brandstifter.“

Weltweit sehen sich Christen einer immer stärkeren Verfolgung ausgesetzt. Und auch in Deutschland brannte jüngst ein katholisches Gotteshaus, das die Feuerwehr „kontrolliert abbrennen ließ“, während die Öffentlichkeit keinerlei Interesse an dem Vorfall zeigte. Lediglich der Pfarrer ließ „Domradio“ wissen: „Es bricht einem das Herz, ein Gotteshaus, einen geweihten Ort, abbrennen zu sehen.“ Man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass staatliche geförderte Blasphemie, wie sie nun an der Stuttgarter Oper im Theaterstück „Sancta“ zelebriert wird, das Ihre dazu tun wird, dass auch bei uns noch viel öfter Kirchen (und Christen auf den virtuellen Scheiterhaufen) brennen.

Dass sich die verheerenden Brände von Gotteshäusern in Ländern ereignen, die von besonders perfide agierenden Vertretern der NWO regiert werden, scheint mir kein Zufall: Wissen doch die Vertreter des deep states und ihre Marionetten, dass die katholische Kirche theoretisch das Handwerkszeug besitzt, um ihre Träume vom great reset bzw. der „neuen Weltordnung“ zum Einsturz zu bringen. „Theoretisch“ freilich; sollte die katholische Kirche diese ihr vom Herrn selbst anvertraute Macht Stachel im Fleisch der Idee eines totalitären Weltstaates zu sein, weiter schamhaft verstecken, könnte irgendwann die letzte Kirche abgebrannt sein. Dann gilt, dass es in der Hölle keinen Trost mit der Hoffnung auf den Himmel mehr gibt.

Addendum: Mann uriniert auf Altar des Petersdoms

Ein wesentlicher Teil der Katholikenverfolgung sind auch die stetig zunehmenden Sakrilege. Schlagzeilen machte in diesem Zusammenhang ein Mann, der am Freitagmorgen im Petersdom den Hochaltar entweihte: Dem Mann gelang es, den Altar direkt zu erreichen und während einer hl. Messer am Cathedra-Altar auf den Altar, an dem Päpste tausende an Messen zelebriert haben, zu urinieren. Papst Leo hat nun ein Buß- und Sühne-Ritual angeordnet, mit dem der Altar rituell gereinigt werden soll.

