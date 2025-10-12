Unter den Augen der Polizei: Eisenstangenmann zertrümmert mehrere Polizeiautos

(David Berger) Derzeit macht ein Video in den sozialen Netzwerken die Runde: ein Randalierer mit Migrationshintergrund tobt auf offenere Straße mit einer Eisenstange und zerstört mehrere Polizeiautos. Die Polizei scheint in dem Video komplett überfordert:

Der absolute Wahnsinn!!!

In Arnsberg im Sauerland demoliert ein IRRER Polizeiautos und die Polizei läßt ihn gewähren, schaut nur zu.

— Erich Ehrlich❣️🇩🇪❣️ (@ehrlich_ganz) October 11, 2025

Die bekannte Publizistin Silke Schröder dazu zurecht: „Steuergelder bei der Arbeit. Die Polizistinnen sollten persönlich für den Schaden haftbar gemacht werden, den sie durch ihre Passivität verursacht haben. Wer soll Respekt vor so einer Polizei haben?“

Durch einen Schuss in das Bein handlungsunfähig gemacht

Und das berichtet die Polizei dazu: „Am frühen Nachmittag des heutigen Tages kam es in Arnsberg auf der Clemens-August-Straße zur Schussabgabe durch Polizeibeamte.

Ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger albanischer Abstammung hatte zuvor mit einer Eisenstange erhebliche Sachschäden an Gebäuden und drei Einsatzfahrzeugen der Polizei verursacht. Auf Ansprache durch die Polizeibeamten zeigte er sich aggressiv, bedrohte die Beamten mit der Eisenstange und beschädigte diverse Rechtsgüter. Der Tatverdächtige wurde durch einen Schuss in das Bein handlungsunfähig gemacht. Er befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Es besteht keine Lebensgefahr.“

Natürlich fragen sich nun viele, warum man mit diesem Stoppschuss so lange gewartet hat. Die Polizei dazu: „Die genauen Abläufe sind Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Auskünfte können bis auf Weiteres nicht erteilt werden.“

