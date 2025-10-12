Sonntag, 12. Oktober 2025
Linke Gewalt

Landesparteitag der Berliner AfD: „Antifa“-Angriff auf AfD-Mitglieder

(David Berger) Gestern begann der Landesparteitag der AfD im brandenburgischen Jüterbog, der vor allem von der Aufstellungsversammlung für die Liste zur Abgeordnetenwahl geprägt ist. Im Vorfeld kam es bei der Anreise der Teilnehmer zu heftigen linksextremen Protesten, die versuchten den Parteitag zu verhindern.

Im Großen und Ganzen war die Polizei erfolgreich bemüht, die Zugänge für die Parteimitglieder und die Presse zu der Veranstaltungshalle freizuhalten. So konnten meine Begleiter und ich u.a. an diesem Aufzug zu Fuß vorbeigehen. Die Polizei hielt uns aber auf sicherem Abstand – wohl wissend um die extreme Gewaltbereitschaft der Linksextremen, die aus dem weiteren Umland und v.a. aus Berlin hierher gebracht worden waren:

Mittendrin der Grünen-Abgeordnete Ario Mirzaie

Dennoch kam es am Rande zu einem Angriff der „Antifa“ auf AfD-Mitglieder!

Thorsten Weiß, Mitglied des Abgeordnetenhauses im Preußischen Landtag und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD teilte dazu Videoaufnahmen mit dem Kommentar:

„Beim heutigen Landesparteitag der Berliner AfD wurden Parteimitglieder von der Antifa bedrängt und angegriffen. Die Polizei war offenbar völlig überfordert. Mittendrin der Grünen Abgeordnete Ario Mirzaie. Die Antifa gehört endlich verboten!“

Antifa-Angriff auf AfD-Mitglieder! Beim heutigen Landesparteitag der Berliner AfD wurden Parteimitglieder von der Antifa bedrängt und angegriffen. Die Polizei war offenbar völlig überfordert. Mittendrin der Grünen Abgeordnete Ario Mirzaie. Die Antifa gehört endlich verboten! pic.twitter.com/huP7ccjJfW

— Thorsten Weiß, MdA (@WeissAfD) October 11, 2025

Christin Brinker mit 92 Prozent erneut Spitzenkandidatin

Mit leichter Verzögerung konnte der Parteitag dann beginnen. Als einer der Ehrengäste war Tino Chrupalla angereist, der betonte, dass „auch Bürger mit Migrationsgeschichte zu Deutschland gehören, auch zu Berlin.“ Und weiter: „Sir dürfen wir wir auch ihr Erbe pflegen, ohne dass sie schlechte Bürger wären. Bürger mit Migrationsgeschichte leiden nämlich unter schädlicher Zuwanderung genauso wie wir und sie gehören zu unserer Partei, sie gehören zu unseren Wählern und haben ein Anrecht Politik mit uns in diesem Land zu gestalten“. (Foto: Lockeres PP-Gespräch mit Kristin Brinker am Rande des Parteitags)

Unter großem Applaus wurde mit 92 Prozent Berlins AfD-Landeschefin Kristin Brinker erneut zur Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Abgeordnetenhauswahl 2026 gewählt. Hier geht es zum RBB-Bericht über den gestrigen Tag:

David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

