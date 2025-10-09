Heute gleich zwei Misstrauensanträge gegen von der Leyen

(David Berger) Heute stimmt das Europäische Parlament gleich zweimal über Misstrauensanträge gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab – bereits zum dritten Mal in nur drei Monaten.

Europa steht an einem Scheideweg. Unter Ursula von der Leyen trifft die EU-Kommission Entscheidungen ohne echtes Mandat, umgeht die Parlamente und verschiebt Milliarden, als wären es Spielmarken. Während Unternehmen abwandern und immer mehr Menschen kaum noch über die Runden kommen, fließt das Geld in Ideologie, Bürokratie und eine fehlgeleitete Migrationspolitik.

Anlasslose Chatkontrolle, Verheimlichung des Pfizer-Deals

Anstatt Europas Grenzen zu schützen, verteidigt von der Leyen vor allem ihre eigene Macht in Brüssel. Verträge werden hinter verschlossenen Türen geschlossen, die Meinungsfreiheit gerät ins Wanken, und im Internet greift die Zensur immer weiter um sich. Zuletzt versuchte sie es mit der anlasslosen Chatkontrolle. Damit plant sie tief in die Privatsphäre der Bürger einzugreifen, während sie selbst ihre Kommunikation zu den Pfizer-Deals widerrechtlich verheimlicht.

🔎Überwachungsstaat: Die EU will unsere Chats kontrollieren Was die EU plant, ist ein härteres Kontrollsystem als in China! Sie will alle Nachrichten, Fotos und Videos mitlesen. Von der Leyen muss weg!#Telekommunikationsüberwachung pic.twitter.com/gCZ3LHKEP4 — Petr Bystron (@PetrBystronAfD) October 8, 2025

Ursula von der Leyens politische Bilanz ist ein Desaster für Deutschland und Europa. Undurchsichtige Impfstoff-Deals und verschwundene SMS im sogenannten „PfizerGate“, alte Berateraffären und ein erschreckender Mangel an Transparenz – all das steht sinnbildlich für ihren Führungsstil.

Ein Europa, das seine Bürger schützt

Europa braucht keine Politik aus den Hinterzimmern, sondern Entscheidungen im Sinne der Menschen. Keine Massenüberwachung, sondern echte Freiheit. Europa braucht keine Finanzierung linksextremer NGOs, sondern einen Kampf gegen den internationalen „Antifa“-Terrorismus, wie ihn nun die USA entschlossen angehen! Und dieser Kampf gegen den „Antifa“-Terror muss auch in den eigenen Reigen der EU stattfinden!

Europa braucht keine Kommission, die sich selbst dient – sondern eine, die für Sicherheit, Souveränität und echte Demokratie steht. Für ein Europa, das seine Bürger schützt, seine Werte achtet und wieder im Interesse der Menschen handelt.

Es ist Zeit für einen Neuanfang – und Zeit, Ursula von der Leyen in den politischen Ruhestand zu schicken. Und dann vor ein ordentliches Gericht!

**

Sie wollen PP als freies Medium und damit die intellektuellen Grundlagen für einen dringend notwendigen Politikwechsel unterstützen?

Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP