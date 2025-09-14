Sonntag, 14. September 2025
Widerstand gegen NWO

Bystron vor 1 Mio Demonstranten: „Wir werden Deutschland wieder stark machen!“

David Berger
By David Berger
686

London bebte: Eine Million Patrioten waren auf den Straßen Londons zusammengekommen um für die Identität ihrer Nation und gegen Masseneinwanderung zu demonstrieren. Der EU-Abgeordnete Petr Bystron (AfD) begeisterte mit einer flammenden Rede.

Rund eine Million Patrioten versammelten setzten am Samstag in London ein unübersehbares Zeichen gegen die Masseneinwanderung. Unter dem Motto „Unite the Kingdom“ wurde die britische Hauptstadt zum Mittelpunkt einer internationalen Freiheitsbewegung. Initiator Tommy Robinson bewies: Die Briten trotzen der Repression, lassen sich nicht unterkriegen.

Gegen die Invasion

Die Forderungen waren klar: „Stop the boats“ – „Stop the invasion“. Die Botschaft der Menschenmenge: Schluss mit offenen Grenzen, Schluss mit Asylmissbrauch, Schluss mit der Zerstörung unserer Heimat. Elon Musk schaltete sich per Livestream zu. Anlässlich des unfassbaren Mordanschlags auf Charlie Kirk bezeichnete er die Linke als „die Partei des Mordes“.

Zusätzliche Strahlkraft verliehen der Kundgebung internationale Spitzenpolitiker: Aus Deutschland sprach der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron: „Mit Trump, Orban und Salvini haben wir starke Partner. Die AfD wird alle kommenden Wahlen gewinnen. Wir werden Deutschland wieder stark machen!“ – die Menge jubelte frenetisch.

Ende der Globalisten

Die bekannte rechte Influencerin Eva Vlaardingerbroek repräsentierte in voller Strahlkraft die „Generation Remigration“. Der französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour warnte vor dem Verlust europäischer Identität und forderte den Bruch mit den globalistischen Eliten. Aus Polen war der PiS-Europaabgeordnete Dominik Tarczyński angereist. Er betonte, dass Mittel- und Osteuropa nicht klein beigeben werde.

Die riesige Demonstration blieb friedlich. Anders als die Antifa-Gegendemo. Sie führte zu Ausschreitungen, Linksextreme gerieten mit der Polizei aneinander. London hat gezeigt: Die patriotische Welle rollt. Internationale Freiheitskämpfer stehen Seite an Seite. Die Zeit der globalistischen Eliten läuft ab.

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
NRW wählt: Durchmarsch der AfD wird zum letzten Aufbäumen eines verdrängten Volkes
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!