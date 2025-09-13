Millionen Patrioten bei Mega-Demo in London: „We want our country back!“

(David Berger) Laut Veranstalter und unabhängigen Beobachtern rund drei Millionen Patrioten überfluten derzeit die Londoner Innenstadt, die Straßen sind vor lauter Union-Jack-Flaggen und englischen Flaggen nicht zusehen. Der Schlachtruf „We want our country back!“ (Wir wollen unser Land zurück!) schallt mit hunderttausendfach durch London.

England ist endlich erwacht: Organisiert und angeführt wird die machtvolle Demonstration (oder soll man sagen Revolution?) von dem bekannten britischen Aktivisten Tommy Robinson. Neben dem Ruf „We want our country back!“ sind Plakate und Banner zu sehen, die zu Remigration und Stopp der Einwanderung und Islamisierung Englands aufrufen: «Stoppt die Boote» oder «Schickt sie nach Hause».

Starmer muss weg!

Immer wieder sind auch Parolen gegen Premierminister Starmer zu hören. Starmer zeichnet nicht nur für eine geradezu linkstotalitäre Verfolgung Andersdenkender, der Vertuschung schwerkrimineller Aktionen der sog. Grooming Gangs, die ausufernde Islamiserung Englands, sondern auch dafür verantwortlich, dass in diesem Jahr bereits mehr als 28.000 Migranten illegal über den Ärmelkanal nach England gekommen sind.

🇬🇧 #London flooded with crowds ahead of Tommy Robinson’s Unite the Kingdom rally #CharlieKirk

Streets packed 2.5 hours before start — police preparing for up to 1 million attendees. Could be Europe’s largest demonstration ever

British patriots are chanting the name of Charlie… pic.twitter.com/A8GdABBNwy — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 13, 2025

Ehrung Charlie Kirks

Als eine Feier der freien Meinungsäußerung unter dem Motto „Vereinigt das Königreich“ hatte Robinson die Veranstaltung angekündigt. Aus aktuellem Anlass wurde hier mit überwältigendem Zuspruch auch des von einem „Antifa“-Terroristen ermordeten Aktivisten Charlie Kirk gedacht werden.

The march for Charlie Kirk and free speech in London is absolutely massive. It really goes to show you his reach and how dead legacy media is pic.twitter.com/aOzNHs5L6S — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) September 13, 2025

„Der Löwe ist erwacht!“

Tommy Robinson in einem ersten Statement: „Der Löwe ist erwacht, das Gebrüll in London ist ohrenbetäubend, während Millionen auf die Straße gehen, um gegen die Aushöhlung unserer Redefreiheit und gegen diejenigen zu protestieren, die dafür bezahlt werden, uns zu führen, während unser Land am Boden liegt. Das ist nun Vergangenheit! Patriotismus ist die Zukunft. Die Zukunft gehört uns!“

Den Hunderttausenden an Demonstranten stehen gut 1000 Teilnehmer einer linken Gegendemonstration gegenüber. Die dpa versucht derzeit noch die Teilnehmerzahlen extrem „herunterzurechnen“, was sich später durch die Auswertung des Videomaterials schnell als eine erneute Fake-Nachricht erweisen wird.

Es gibt große Hoffnung: Der Wendepunkt ist erreicht. Wir erleben den Anfang einer gigantischen Bewegung, die einer Kultur des Todes jene des Lebens entgegensetzt. Der Westen entdeckt seine Identität neu und erhebt sich.

