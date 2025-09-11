Charlie Kirk: Merz schweigt, Vance verfasst ergreifenden Nachruf

(David Berger) Der mörderische Anschlag auf den konservativen Influencer und überzeugten Christen Charlie Kirk erschüttert die ganze freie Welt. Während Bundeskanzler Merz zu dem brutalen Mord an Kirk laut schreiend schweigt und sich so erneut daran mitschuldig macht, hat Vizepräsident JD Vance ergreifende Abschiedsworte für seinen Freund gefunden. Wir dokumentieren hier sein veröffentlichtest Statement in eigener Übersetzung:

Vor einiger Zeit, wahrscheinlich 2017, war ich in Tucker Carlsons Fox-Show zu Gast, um über Gott weiß was zu sprechen. Danach schickte mir jemand, den ich kaum kannte, eine Direktnachricht auf Twitter und sagte mir, ich hätte das toll gemacht. Es war Charlie Kirk, und dieser Moment der Freundlichkeit war der Beginn einer Freundschaft, die bis heute andauert.

Charlie sagte nie: „Ich habe es dir ja gesagt.“ Sondern: „Willkommen.“

Charlie war fasziniert von Ideen und immer bereit, zu lernen und seine Meinung zu ändern. Wie ich war er 2016 skeptisch gegenüber Donald Trump. Wie ich kam er zu der Erkenntnis, dass Präsident Trump der einzige Politiker war, der die amerikanische Politik von dem Globalismus wegführen konnte, der unser ganzes Leben lang dominiert hatte. Wenn andere Recht hatten, lernte er von ihnen. Wenn er Recht hatte – was meistens der Fall war –, war er großzügig. Charlie sagte nie: „Ich habe es dir ja gesagt.“ Sondern: „Willkommen.“

Charlie war einer der ersten Menschen, die ich anrief, als ich Anfang 2021 darüber nachdachte, für den Senat zu kandidieren. Ich war interessiert, aber skeptisch, ob es einen Weg gab. Wir besprachen alles, von der Strategie über die Spendensammlung bis hin zu den Wurzeln der Bewegung, die er so gut kannte. Er stellte mir einige der Leute vor, die meine Kampagne leiten würden, und auch Donald Trump Jr. „Wie sein Vater wird er missverstanden. Er ist extrem klug und auf unserer Wellenlänge.“ Don nahm meinen Anruf entgegen, weil Charlie ihn darum gebeten hatte.

Er tat es, weil wir Freunde waren und weil er ein guter Mensch war.

Lange bevor ich mich (auch nur gedanklich) dazu entschlossen hatte, zu kandidieren, bat mich Charlie, bei einer Veranstaltung der TPUSA vor seinen Spendern zu sprechen. Er führte mich durch den Raum und stellte mich vor. Er gab mir ehrliches Feedback zu meinen Äußerungen. Er hatte keinen Grund, dies zu tun, und keine Erwartung, dass ich es weit bringen würde. Zu diesem Zeitpunkt lag ich in den Umfragen deutlich unter 5 Prozent. Er tat es, weil wir Freunde waren und weil er ein guter Mensch war.

Als ich zum Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert wurde – etwas, für das Charlie sich sowohl öffentlich als auch privat eingesetzt hatte –, war Charlie für mich da. Ich war so froh, Teil des Teams des Präsidenten zu sein, aber ehrlich gesagt überrascht von den Auswirkungen, die dies auf unsere Familie hatte. Unsere Kinder, insbesondere unser Ältester, hatten mit der Aufmerksamkeit und der ständigen Anwesenheit der Leibwächter zu kämpfen. Ich hatte ein starkes Schuldgefühl, weil ich meine Kinder ohne ihre Zustimmung in dieses Leben hineingezogen hatte. Und Charlie rief ständig an und schrieb SMS, um sich nach unserer Familie zu erkundigen und uns Ratschläge und Gebete zu geben.

Einige unserer erfolgreichsten Veranstaltungen wurden nicht von der Kampagne, sondern von TPUSA organisiert. Er war nicht nur ein Denker, sondern auch ein Macher, der große Ideen mit Tausenden von Aktivisten in noch größere Veranstaltungen verwandelte. Und nach jeder Veranstaltung umarmte er mich herzlich, sagte mir, dass er für mich betete, und fragte mich, was er tun könne. „Konzentriere dich auf Wisconsin“, sagte er mir. „Arizona ist schon in der Tasche.“ Und so war es auch.

Charlie glaubte aufrichtig an Jesus Christus und liebte ihn.

Charlie glaubte aufrichtig an Jesus Christus und liebte ihn. Er hatte einen tiefen Glauben. Wir diskutierten oft über Katholizismus und Protestantismus und darüber, wer in kleinen Lehrfragen Recht hatte. Weil er Gott liebte, wollte er ihn verstehen. Jemand anderes wies darauf hin, dass Charlie bei dem starb, was er liebte: dem Diskutieren von Ideen.

Er begab sich in feindselige Menschenmengen und beantwortete ihre Fragen. Wenn es sich um eine freundliche Menge handelte und ein Progressiver eine Frage stellte, die vom Publikum mit Spott quittiert wurde, ermutigte er seine Fans, sich zu beruhigen und alle zu Wort kommen zu lassen. Er verkörperte eine grundlegende Tugend unserer Republik: die Bereitschaft, offen zu sprechen und Ideen zu diskutieren. Charlie hatte die unheimliche Fähigkeit zu wissen, wann er Grenzen überschreiten und wann er konventioneller sein musste. Ich habe gesehen, wie Leute ihn jahrelang dafür angegriffen haben, dass er in dieser oder jener Frage öffentlich falsch lag, ohne zu erkennen, dass er privat daran arbeitete, den Rahmen akzeptabler Debatten zu erweitern.

Er war so glücklich, Vater zu sein

Er war ein großartiger Familienvater. Ich habe heute mit Präsident Trump im Oval Office gesprochen, und er sagte: „Ich weiß, dass er ein sehr guter Freund von Ihnen war.“ Ich nickte schweigend, und Präsident Trump bemerkte, dass Charlie seine Familie wirklich geliebt habe. Der Präsident hatte Recht. Charlie war so stolz auf Erika und die beiden Kinder. Er war so glücklich, Vater zu sein. Und er war so dankbar, eine gottesfürchtige Frau gefunden zu haben, mit der er eine Familie gründen konnte.

Charlie Kirk war ein echter Freund. Er war jemand, dem man alles erzählen konnte und bei dem man wusste, dass er es für sich behalten würde. Ich bin in mehreren Gruppenchats mit Charlie und Leuten, die er mir im Laufe der Jahre vorgestellt hat. Wir feiern Hochzeiten und Babys, ziehen uns gegenseitig auf und trauern um geliebte Menschen. Wir reden über Politik, Sport und das Leben. In diesen Gruppenchats sind Leute aus den höchsten Ebenen unserer Regierung. Sie vertrauten ihm, liebten ihn und wussten, dass er immer für sie da sein würde. Und weil er ein echter Freund war, konnte man den Menschen, die Charlie einem vorgestellt hatte, instinktiv vertrauen. Ein Großteil des Erfolgs, den wir in dieser Regierung hatten, ist direkt auf Charlies Fähigkeit zurückzuführen, Dinge zu organisieren und Menschen zusammenzubringen. Er hat uns nicht nur geholfen, 2024 zu gewinnen, sondern auch dabei, die gesamte Regierung zu besetzen.

Ich war in einer Besprechung im Westflügel, als diese Gruppenchats plötzlich voller Nachrichten von Menschen waren, die Charlie sagten, dass sie für ihn beteten. So erfuhr ich, dass mein Freund erschossen worden war. In der folgenden Stunde betete ich viel, während zuerst gute und dann schlechte Nachrichten eintrafen.

„Wir übernehmen jetzt“

Gott hat diese Gebete nicht erhört, und das ist in Ordnung. Er hatte andere Pläne. Und jetzt, da Charlie im Himmel ist, werde ich ihn bitten, direkt mit dem großen Mann zu sprechen, im Namen seiner Familie, seiner Freunde und des Landes, das er so sehr geliebt hat.

Du hast ein gutes Rennen gelaufen, mein Freund.

Wir übernehmen jetzt.

