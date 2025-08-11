Montag, 11. August 2025
Israel

Chrupalla und Israel: Wozu die Empörung?

(c) Screenshot YT
Dennis Riehle
By Dennis Riehle
518

Es ist schon einigermaßen überraschend, wie viele Anhänger, Mitglieder und Unterstützer der AfD nunmehr empört und erschrocken Anstoß an den Äußerungen von Tino Chrupalla im Sommerinterview des ZDF nehmen, hatte dieser die Entscheidung von Friedrich Merz mit Blick auf den teilweisen Stopp militärischer Unterstützung an Israel ausdrücklich begrüßt. Gastbeitrag von Dennis Riehle.

Denn offenbar kennen viele Sympathisanten ihre eigene politische Heimat nicht. Schließlich genügt bereits ein Blick in das Programm zur Europawahl 2024 oder in einen Antrag der Bundestagsfraktion vom 31. März 2023. An beiden Stellen heißt es fast gleichlautend:

„Waffenlieferungen in Kriegsgebiete dienen aber nicht dem Frieden, sondern befeuern und verlängern den Krieg“.

Man bezieht sich dabei auf die Präambel des Grundgesetzes, wonach wir uns bekannt haben, „dem Frieden der Welt zu dienen“.

Da die Partei immer wieder betont, besonders nah am Volk sein zu wollen, kommt diese Überzeugung auch nicht von ungefähr. Mit Blick auf die Ukraine hatte das Meinungsforschungsinstitut YouGov 2022 erhoben, dass 59 % der Befragten die Lieferung von Kriegsschiffen oder Luftabwehrsystemen zu Verteidigungszwecken ablehnen. Und auch 2024 waren es noch immer 51 %, die ganz generell die weitere Abgabe von Rüstungsgütern kritisierten.

Zwar könnte man argumentieren, dass diese Zahlen hinsichtlich des Nahen Ostens aufgrund der engen Verbundenheit und Staatsräson anders ausfallen würden. An der prinzipiellen Aussage, wie sie die Alternative für Deutschland an verschiedenen Stellen wiederholen präzisiert hat, wird allerdings auch eine solche Fallkonstellation nichts ändern, will man sich kontinuierlich und verlässlich in seinen Standpunkten zeigen. (Quelle)

Addendum (Frank Hansel): Netanjahu ist nicht Israel

Anfangs war ich von der Vorberichterstattung zum Sommerinterview mit den einzelnen Zitatfetzen und deren framing auch irritiert. In der tatsächlichen Ausstrahlung waren die Ausführungen von Tino Chrupalla allerdings sehr differenziert und in keiner Weise einseitig gegen Israel als Land, dem unsere Freundschaft gilt, gerichtet.

Vielmehr machte er darauf aufmerksam, dass die Regierung Netanjahu nicht identisch ist mit dem Staate Israel und es entsprechend laute Kritik in Israel selbst gibt. Damit kann man leben, zumal diese Position mehrheitlich in Deutschland geteilt wird.

Was mich persönlich betrifft, sehe ich es so: Alle Verbrechen, die in Gaza geschehen, die Bombardierungen von Krankenhäusern, von Schulen und das Aushungern der Kinder und anderer Schwachen sind ausnahmslos auf das Handeln der Verbrecherorganisation der Hamas zurückzuführen. Sie sorgen für das unendliche Leid von Teilen ihrer eigenen Bevölkerung, damit wir hier im Westen weichgekocht werden.

Wer den Israelis in dieser Hinsicht einseitig in den Rücken fällt, betreibt das Spiel der Hamas. Hat denn niemand die testosteronstrotzenden, wohlgenährten Männer wahrgenommen, die die israelischen Geiseln bei der Freilassung noch wieder und wieder gedemütigt haben?

„Das Böse oder Das Drama der Freiheit“

Ist das so schwer zu begreifen, daß man mit diesen Menschen keinen „Kompromiss“ aushandeln kann? Warum werden die Drahtzieher, die in reichen arabischen Ländern ihr Luxusleben genießen, von den dortigen Machthabern nicht festgenommen? Wer diesen Menschen nachgibt, hat bereits den ersten Schritt zur eigenen Niederlage gemacht.

Zum konkreten israelischen Dilemma: Rüdiger Safranski hat in „Das Böse oder Das Drama der Freiheit“, München 1997, sehr schön dargestellt, wie sehr sich das Böse gerade aus den angeblich guten Absichten herausschält.

Dazu der Topos der Tragik – auch aus den griechischen Tragödien das Phänomen, daß man “ schuldlos“ schuldig werden kann. Und alle, die die vergangenen Monster nicht ausgeschaltet haben, obwohl sie deren Verkommenheit erkannt hatten, haben sich schuldig gemacht. Ja, die Israelis machen sich schuldig an unschuldigen Menschen. (Quelle)

**

Dieser Blog setzt sich seit mehr als 8 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
AfD-Verbot und Massenzuwanderung: Die SPD bläst zum letzten Gefecht
Nächster Artikel
Der eigentliche Skandal: Merz kapituliert vor islamistisch geprägtem Mob
Dennis Riehle
Dennis Riehlehttps://www.riehle-news.de/

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!