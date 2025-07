Kippt jetzt die Stimmung gegen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in der Ukraine? Seymour Hersh, ein preisgekrönter US-Journalist, hat in einem Artikel namens „The End of Selenskyj?“ berichtet, dass die USA heimlich plant, Volodymyr Selenskyj von der Macht zu entfernen, wenn nötig auch mit Gewalt.

„Wir wollen nicht wie Russland sein. Selenskyj ist immer noch unser Präsident. Aber wenn er die falschen Dinge tut, werden wir das sagen“, so die Demonstrantin Sasha. Neben ihr stehen zahlreiche weitere Demonstranten, die gegen das von Präsident Selenskyj verabschiedete Gesetz zur Schwächung der Anti-Korruptionsbehörden demonstrieren.

Antidemokratische Gleichschaltung

Dieses Gesetz entfernt die Unabhängigkeit des Anti-Korruptionsbüros sowie des spezialisierten Anti-Korruptionsstaatsanwalts. Verfolgte Fälle können nun von der Regierung kontrolliert werden.

Am gestrigen Dienstag Nachmittag wurde das Gesetz von der ukrainischen Rada, dem Parlament, verabschiedet. Auch Kiews Bürgermeister und Box-Legende Vitali Klitschko zählte mit seinem Bruder Wladimir zu den Demonstranten, wie die Zeitung „The Guardian“ berichtet.

Wenn nötig auch mit Gewalt

Der Schriftsteller Illia Ponomarenko kritisiert „Korruption, Missbrauch von Macht, Lügen, Mangel an Transparenz, Nepotismus, Straflosigkeit und Angriffe auf Demokratie und Meinungsfreiheit – alles, was uns zurück in den Abgrund zieht, zurück in den kolonialen kriminellen Stall Russlands“.

Es kam auch zu Protesten in anderen großen Städten, einschließlich Dnipro, Lwiw und Odessa.

Brisant: Seymour Hersh, ein preisgekrönter US-Journalist, hat in einem Artikel namens „The End of Selenskyj?“ berichtet, dass die USA heimlich plant, Volodymyr Selenskyj von der Macht zu entfernen, wenn nötig auch mit Gewalt. Ein US-Beamter sagte zu Hersh: „Er wird mit Gewalt gehen. Der Ball liegt in seinem Spielfeld.“ Formiert sich in der Ukraine soeben die nächste Revolution?

Unser Tweet des Tages von Auf1:

„Nein zum Gesetz“: 📣🇺🇦Große Proteste gegen Selenskyj in Kiev Kippt jetzt die Stimmung gegen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in der Ukraine? „Wir wollen nicht wie Russland sein. Selenskyj ist immer noch unser Präsident. Aber wenn er die falschen Dinge tut,… pic.twitter.com/PlYYCsKD1w — AUF1 (@AUF1TV) July 23, 2025

***

Sie wollen PP als freies Medium und damit die intellektuellen Grundlagen für einen dringend notwendigen Politikwechsel unterstützen?

Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung