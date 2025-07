Schockierende Bilder: „Religion des Friedens“ in Syrien

In Syrien werden Drusen von den Islamisten unter der Führung des Terror-Diktators Abu Mohammad al-Jolani (Ahmad al-Sharaa) gezwungen, von Balkonen zu springen und/oder dabei erschossen. Unser Tweet des Tages von Manaf Hasan.

„Seit dem Sturz von Bashar al-Assad am 8. Dezember 2024 findet in Syrien ein Völkermord an Minderheiten statt. Besonders Alawiten und nun auch Drusen, aber ebenso Christen und Kurden, werden ermordet, gefoltert, versklavt, vergewaltigt, zwangsverheiratet, enteignet und weiteren Gräueltaten ausgesetzt. Medien und Politiker täuschen die Öffentlichkeit. Sie verschweigen die Massaker und verharmlosen die Terroristen, die derzeit in Syrien die Macht ausüben. Warum? Weil diese Terroristen über 14 Jahre hinweg von westlichen Staaten und ihren Verbündeten unterstützt, bewaffnet und finanziert wurden, um Assad zu stürzen.

Assad schützte die Minderheiten, der Westen hat sie verraten

Ja, die Massaker werden von diesen islamistischen Verbrechern begangen. Doch die Verantwortung für ihre Machtübernahme tragen der Westen und seine Verbündeten im Nahen Osten, darunter die Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan, Israel und die Golfstaaten. Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu benennen, die niemand ausspricht, weil sie Medien und Politiker entlarven würde. Syriens ehemaliger Präsident Assad, der die Minderheiten vor diesen von der halben Welt unterstützten Terroristen geschützt hat, wurde gestürzt, um Syrien in einen umfassenden Bürgerkrieg zu stürzen. Um Chaos zu schaffen. Um Syrien zu zersplittern. Um es Israel und der Türkei zu ermöglichen, Syrien zu teilen und zu beherrschen. Um unter dem Deckmantel humanitärer Rhetorik Syrien zu kontrollieren. Um geopolitische Interessen durchzusetzen, Ressourcen auszubeuten und ihre Macht zu erweitern. Was wir derzeit erleben, ist genau so geplant.

Die Minderheiten sollen massakriert werden, sie sollen nach Autonomie streben, sich gegenseitig bekämpfen und getrennt voneinander leben wollen. Dies erleichtert die Aufteilung Syriens. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Lügner und stellt sich unwissend, weil er diese Interessen unterstützt. Syrien wurde 14 Jahre lang bekämpft. Dass es sich so lange gegen die halbe Welt und eine globale Verschwörung behaupten konnte, war ein Wunder. Dies war möglich dank der ehemaligen syrischen Armee, die jahrelang den weltweiten Terrorismus bekämpfte, und dank Syriens Verbündeter. Doch irgendwann war es nicht mehr möglich, weil selbst Syriens Verbündete in andere Kriege verwickelt wurden und Syrien durch Sanktionen wirtschaftlich stranguliert wurde.

Bewusst toleriert, ignoriert, verschwiegen und verdreht

Was wir derzeit erleben, wird bewusst toleriert, ignoriert, verschwiegen und verdreht. Diese Eskalation ist gewollt. Die Verbrecherbande, die in Syrien wütet und wüten lässt, hat mit Politikern wie Donald Trump, Annalena Baerbock, Emmanuel Macron und anderen westlichen Führern die Hände geschüttelt. Das ist kein Zufall. Es ist ein „Applaus, Mission erfüllt“.

Es ging nie um Assad. Es ging immer um Syrien. Den Syrern war stets klar: Wenn Assad fällt, fällt Syrien. Wenn Assad fällt, sind die Minderheiten dem Terror ausgeliefert. Es war immer klar, dass die Verbrechen, die wir seit Monaten erleben, auf Assads Sturz folgen würden. Ich kann nicht glauben, dass Syrien gefallen ist. Es macht mich seit Monaten unendlich traurig. Syrien wird nie wieder so sein, wie es vor dem Krieg war: unabhängig, geeint, befriedet, selbstbestimmt und souverän.

Bis 2010 eines der modernsten Ländern des Nahen Ostens

Niemand wird dieses Gefühl nachvollziehen können, bis er es selbst erlebt. Am meisten empören mich die Menschen, die nichts verstehen, Syrien nicht einmal kennen, nicht wissen, dass Damaskus die älteste Hauptstadt der Welt ist, Aleppo eine der ältesten Städte überhaupt, und dass Syrien ein wunderschönes Land war und ist, das bis 2010 zu den modernsten Ländern des Nahen Ostens gehörte, in dem Terrorismus und Islamismus keine Rolle spielten und auch keine spielen konnten.“

In Syrien werden Drusen von den Islamisten unter der Führung des Terror-Diktators Abu Mohammad al-Jolani (Ahmad al-Sharaa) gezwungen, von Balkonen zu springen und/oder dabei erschossen. Seit dem Sturz von Bashar al-Assad am 8. Dezember 2024 findet in Syrien ein Völkermord an… pic.twitter.com/zpzV3IDrTA — Manaf Hassan (@manaf12hassan) July 18, 2025

In diesem Video hört man deutlicher die Alahu akbar-Rufe der Mörder:

Heute in Suwayda, #Syrien: Syrische #Dschihadisten zwingen drusische Männer dazu, sich von Balkonen zu stürzen, und richten sie dabei hin. Das ist der Abschaum, dem die deutsche außenpolitische Elite, eine „zweite Chance“ gewähren will, die sie auf dem Weg der Läuterung sieht.… pic.twitter.com/kiRmLKmFuV — Xenofon Grigoriadis (@xgrigoriadis) July 18, 2025

„Sie haben Mohammed verstanden!“

Und für alle, die jetzt vorschriftsmäßig anmerken, dass das doch alles nichts mit dem Islam zu tun habe und auch in Europa gelegentlich Menschen von Balkonen springen, folgender Beitrag: