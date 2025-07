Deutschland bekanntester Polizist: „Blaue Moschee gehört abgerissen!“

(David Berger) In Hamburg werden heute – so ein Bericht der „Welt“ – 2000 Islamisten zu einer Demo für die Wiedereröffnung der Blauen Moschee erwartet. Sie ist die älteste Moschee Deutschlands und bekannt für ihre Unterstützung islamistischer Terrorgruppen.

Die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg ist offiziell die Imam-Ali-Moschee, Teil des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) an der Außenalster in Uhlenhorst. Sie wurde zwischen 1960 und 1965 im Stil der Imam-Ali-Moschee in Nadschaf (Irak) errichtet, finanziert von iranischen Kaufleuten, und ist eine der ältesten Moscheen Deutschlands. Sie bietet mehr als 1500 Menschen Platz.

Terror-Moschee

Die Moschee diente jahrzehntelang als religiöser und kultureller Treffpunkt für Schiiten – vorwiegend aus Iran, Irak, Türkei und Afghanistan – und beinhaltete auch eine Bibliothek, eine Akademie und Räumlichkeiten für Veranstaltungen und den interreligiösen Dialog.

Im Juli 2024 wurde das IZH – und damit auch die Blaue Moschee – vom deutschen Bundesinnenministerium verboten. Begründet wurde das Verbot unter anderem mit der Unterstützung extremistischer Gruppen wie der Hisbollah, antiisraelischer Hetze sowie einer engen Verbindung zum iranischen Regime. Die Muslime weichen nun oft auf den Gehweg aus, wo sie öffentlich betend protestieren – was immer wieder zu Konflikten mit Anwohnern führt.

Abschiebung der Islamisten

Nun fordert Deutschlands bekanntester Polizist, Manuel Ostermann („Deutschland ist nicht mehr sicher“) indirekt ein Demonstrationsverbot für den geplanten Auftritt von 2000 (!) Islamisten, deren Abschiebung und einen Abriss der Moschee:

1: Islamisten sollten unsere Verfassung nicht für ihre Zwecke missbrauchen dürfen.

2: die Blaue Moschee gehört abgerissen. Am besten heute noch.

3: Islamisten gehören rechtsstaatlich bekämpft, beobachtet, ausgewiesen und angeschoben. https://t.co/FX7fbaMnJh — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) July 19, 2025

Die „Initiative freies Europa“ hat eine Gegendemonstration unter dem Motto „Deutschland islamistenfrei“ angemeldet.

