Baerbock befördert sich im TV selbst zur „Chefdiplomatin der UN“

„Sie haben mich ja als Chefdiplomatin der Vereinten Nationen eingeladen“. So Annalena Baerbock im Staatsfunk, die zwar Präsidentin der Generalversammlung der UN, nicht Präsidentin der UN ist. Das heißt, sie hat keinerlei Macht. Die abgewählte Baerbock von DieGruenen, als Außenministerin gescheitert, denkt aber, sie sei „Chefdiplomatin“. Und Maischberger lässt es stehen.

So der FDP-Politiker Gerald Ullrich in unserem Tweet des Tages:

„Sie haben mich ja als #Chefdiplomatin der Vereinten Nationen eingeladen“. #Baerbock ist Präsidentin der Generalversammlung der UN, nicht Präsidentin der UN! Sie hat keinerlei Macht. Die abgewählte #Baerbock von #DieGruenen, als Aussenministerin gescheitert, denkt aber, sie sei… pic.twitter.com/KGecApEF2s — Gerald Ullrich (@G_UllrichFDP) February 25, 2026

„Eine Karikatur ihrer selbst“

Einer der Kommentare auf X dazu: „Diese Frau ist eine Karikatur ihrer selbst. Sich ihren fortdauernden, sich geradezu selbsttätig aufhäufenden Stuss anzuhören, ist für sensible Gemüter wie mich schmerzhaft, aber ehrlicherweise kaum noch zu ertragen. Sie ist das personifizierte Petra-Prinzip und hat inzwischen eine Hierarchiestufe erklommen, auf der ihre Inkompetenz aufs nachgerade Erschütterndste zur Geltung kommt.“