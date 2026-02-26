Donnerstag, 26. Februar 2026
Kakistokratie

Baerbock befördert sich im TV selbst zur „Chefdiplomatin der UN“

(c) Screenshot X
David Berger
By David Berger
22

„Sie haben mich ja als Chefdiplomatin der Vereinten Nationen eingeladen“. So Annalena Baerbock im Staatsfunk, die zwar Präsidentin der Generalversammlung der UN, nicht Präsidentin der UN ist. Das heißt, sie hat keinerlei Macht. Die abgewählte Baerbock von DieGruenen, als Außenministerin gescheitert, denkt aber, sie sei „Chefdiplomatin“. Und Maischberger lässt es stehen.

So der FDP-Politiker Gerald Ullrich in unserem Tweet des Tages:

„Sie haben mich ja als #Chefdiplomatin der Vereinten Nationen eingeladen“. #Baerbock ist Präsidentin der Generalversammlung der UN, nicht Präsidentin der UN! Sie hat keinerlei Macht. Die abgewählte #Baerbock von #DieGruenen, als Aussenministerin gescheitert, denkt aber, sie sei… pic.twitter.com/KGecApEF2s

— Gerald Ullrich (@G_UllrichFDP) February 25, 2026

„Eine Karikatur ihrer selbst“

Einer der Kommentare auf X dazu: „Diese Frau ist eine Karikatur ihrer selbst. Sich ihren fortdauernden, sich geradezu selbsttätig aufhäufenden Stuss anzuhören, ist für sensible Gemüter wie mich schmerzhaft, aber ehrlicherweise kaum noch zu ertragen. Sie ist das personifizierte Petra-Prinzip und hat inzwischen eine Hierarchiestufe erklommen, auf der ihre Inkompetenz aufs nachgerade Erschütterndste zur Geltung kommt.“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Polizei Westpfalz zu Hausdurchsuchungen: „Hass ist keine Meinung!“
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

FOLGEN SIE UNS!