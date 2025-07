Polen: Mehr als eine halbe Million Menschen demonstrieren für Ende der Migration

(David Berger) Massenproteste gegen Migration und Donald Tusk heute in polnischen Städten: In ganz Polen haben am heutigen Samstag Zehntausende Menschen gegen die Migrationspolitik der Tusk-Regierung und der EU demonstriert. Die Medien sprechen von mehr als einer halben Million Demonstranten.

Unter dem Motto „Stop Migration!“ fanden laut Medienberichten rund 100 Kundgebungen im ganzen Land statt – besonders große Versammlungen gab es in Stettin, Krakau und Kattowitz. Die Demonstranten kritisierten die Asylpolitik der EU, die sie als direkten Eingriff in die nationale Souveränität Polens verurteilen.

Mehr als 30 % wollen die „polnische AfD“ an Regierung sehen

Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte dazu die auch im EU-Parlament vertretene Parlamentspartei „Konfederacja“, die inzwischen mehr als 30 Prozent der Polen an der Regierung sehen wollen.

Die Demonstranten riefen „Stopp der Einwanderung!“ und „Stopp der Invasion von Immigranten“. Auf Schildern und Bannern war zu lesen: „Hier ist Polen“ oder „Polen den Polen“. Auch Banner, die vor der Islamisierung des katholischen Landes warnten waren vertreten. Die Demonstrationen liefen friedlich, lediglich ein Vorfall zwang die Polizei einzugreifen, als eine Antifaschistin versuchte die Demonstranten gewalttätig anzugreifen.

🇵🇱 Massenproteste gegen Migration in polnischen Städten In ganz Polen haben am heutigen Samstag Zehntausende Menschen gegen die Migrationspolitik demonstriert. Unter dem Motto „Stop Migration!“ fanden laut Medienberichten rund 100 Kundgebungen im ganzen Land statt – besonders… pic.twitter.com/MJgKDedTAV — Dr. Buzz (@DrBuzzzzz) July 19, 2025

***

Seit fast 10 Jahren warnt PP vor der Zerstörung unserer Heimat durch die linke Migrationspolitik. Das Problem wird von Tag zu Tag drängender. Wenn Sie die Arbeit gegen diese fatale Entwicklung unterstützen könnten, wäre das eine große Hilfe!

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!