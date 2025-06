Manuel Ostermann: Wenn wir es jetzt nicht schaffen, war es das

(David Berger) Kaum einer spricht so klar, wie er: Manuel Ostermann (Jg. 1990), seit 2023 erster stellvertretender Bundesvorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft und Politiker (CDU) mit dem Schwerpunkt Innenpolitik.

In einem Interview mit Anthony Lee spricht er nun so klar wie nie zuvor. Über die Gefahr der Islamisierung, des Hasses auf Juden, des Linksrutsches und der Zunahme der Gewalt und Kriminalität in unserem Land.

Größte Gefahr für Demokratie geht vom Islamismus aus

.. auch weil die Linksextremisten inzwischen mit ihnen gemeinsam gegen unsere Werte, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat gewaltbereit marschieren. Ein Pulverfass, das irgendwann explodieren wird, wenn wir das „Jetzt nicht volles Brett, rapide reinknallen“ :

Nicht nur die Juden in Gefahr, sondern das ganze deutsche Volk.

Auf Facebook hat dazu eine Userin etwas geschrieben, das auch vielen PP-Lesern beim Hören dieses Interviews neben der Genugtuung ebenfalls durch den Kopf gehen wird:

„Ein tolles Gespräch und ich habe Gänsehaut für die offenen und realistischen Worte des Herrn Ostermann über unsere derzeitigen Zustände.

Einen Kritikpunkt möchte ich aber vorneweg ansprechen: Das waren die Übergriffe, die Gummiknüppel, die Wasserwerfer der Polizei im Auftrag des Innenministeriums bei den Coronademos auf im Vergleich zu London, Amerika und Frankreich friedlichen Demonstranten, Frauen, Kinder. Alte, Schwangere. Die Proteste unserer Bauern, die dem rechten Spektrum zugeordnet wurden.

All diese Bilder müssen angesprochen werden.

Wenn ich immer höre, Putin greift uns an, morgen steht er vor Berlin. Das ist wohl unser kleinstes Problem.. Ich glaube, durch diese linke Politik, die seit Jahren hier gefahren wird, sind nicht nur die Juden in Deutschland in Gefahr, sondern das deutsche Volk selbst.

Wenn Politiker zweigleisig in Sachen militärische und finanzielle Unterstützung, Asylpolitik etc. fahren, wo keiner mehr so richtig weiß, wo gehen unsere Steuergelder für wen und was wirklich hin, wird es auf kurz oder lang auch hier in Deutschland zu Straßenschlachten etc. kommen. Auch weil die hier lebenden Asylanten ihren Krieg aus der Heimat mit nach Deutschland bringen.

Was will die hiesige Polizei denn machen, wenn Allah hier in Deutschland zum heiligen Krieg aufruft? Wenn März immer davon spricht, wir müssen uns wieder verteidigen können und wir müssen kriegstüchtig werden, verschweigt er uns wohl, von welcher Seite eine Kriegsgefahr hier in Deutschland wirklich ausgeht.

Es tut mir leid, aber aufgrund der bevorstehenden Gefahr gibt es nur eine Handlung, um den bereits angerichteten Schaden durch diese total fehlgeleitete linke Asylpolitik gering zu halten, sofort die Grenzen für jedermann zu schließen und islamistisch geprägte Gruppierungen, Illegale etc. müssen raus aus unserem Land!“

Ganz aktuell. Urteil vom 12.06.25 des Finanzgerichts Cottbus:

Meine über ein Jahr mit Rechtsanwalt vorbereitete Klage gegen das Finanzamt, das alle Schenkungen (weil Blog rechtspopulistisch und staatskritisch sei) als Einnahmen mit Umsatzsteuer nachversteuert haben will, wurde abgewiesen.

Hier die Hintergründe