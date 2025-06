Milliarden Euro Steuergeld sind in den letzten zehn Jahren an NGOs geflossen: Vermeintliche Nicht-Regierungs-Organisationen, die in Wahrheit am Tropf des Staates hängen und die Agenda der Regierung propagieren.

In einer großen Investigativ-Dokumentation zeigt NIUS auf, wie der NGO-Komplex die Meinungsfreiheit bekämpft, die illegale Massenmigration befeuert und dem Land eine grüne Deindustrialisierung aufzwingt. Im Zentrum dieses Systems: das Familienministerium und sein Förderprogramm „Demokratie leben“.

Jetzt online: Die große NIUS-Dokumentation „Der NGO-Komplex“. Hier anschauen: https://t.co/jz268eNTrK Monatelang habe ich zum NGO-Komplex recherchiert, mit Experten, Insidern und den Omas gegen Rechts gesprochen. NIUS deckt auf, dass mit Steuergeld aus „Demokratie leben!“ für… pic.twitter.com/swnUbQBTul — Pauline Voss (@Pauline__Voss) June 9, 2025

Hier geht es zur gesamten Video-Doku: https://www.nius.de/nius-originals/news/nius-original-der-ngo-komplex-sie-nehmen-dein-geld-sie-wollen-deinen-willen-brechen/62fd1ef6-a514-49b2-8b61-dcdfea9b6861