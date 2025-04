Kardinal Sarah: „Die Antwort auf die Islamisierung muss die Wiederentdeckung unserer christlichen Identität sein“

(David Berger) Die bekannte katholische Zeitung „Catholic Herald“ hat schon 2018 ein Interview mit dem aus Afrika stammenden Kardinal Robert Sarah publiziert, der sich in den letzten Jahren immer mehr zum katholischen Anti-Franziskus entwickelt. Und somit Hoffnungen weckt, dass er diesen als Papst bald ablösen könnte.

„Als Bischof ist es meine Aufgabe, das Abendland (den „Westen“) zu warnen“ ist das Interview überschrieben. Die Zeitung fragt den Kardinal: „Im ersten Teil Ihres Buches beschreiben Sie „einen spirituellen und religiösen Zusammenbruch“. Wie manifestiert sich dieser Zusammenbruch? Betrifft er nur den Westen oder sind auch andere Regionen der Welt, wie Afrika, davon betroffen?“ Und der Kardinal antwortet:

„Die spirituelle Krise betrifft die ganze Welt. Aber ihre Quelle liegt in Europa. Die Menschen im Westen sind schuldig, Gott abzulehnen. Sie haben nicht nur Gott abgelehnt. Friedrich Nietzsche, der als Sprecher des Westens gelten kann, hat behauptet: „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet….“ Wir haben Gott ermordet. Angesichts von Gottes Tod unter den Menschen würde Nietzsche ihn durch einen prophetischen „Supermann“ ersetzen.

Der Mensch, der sich weigert, sich als Erbe anzuerkennen, ist zur Hölle der liberalen Globalisierung verdammt

Der spirituelle Zusammenbruch hat also einen sehr westlichen Charakter. Insbesondere möchte ich die Ablehnung der Vaterschaft hervorheben. Unsere Zeitgenossen sind davon überzeugt, dass man, um frei zu sein, von niemandem abhängig sein darf. Hierin liegt ein tragischer Fehler vor. Die westlichen Menschen sind überzeugt, dass das Empfangen der Würde des Menschen zuwiderläuft. Aber der zivilisierte Mensch ist im Grunde genommen ein Erbe, er erhält eine Geschichte, eine Kultur, eine Sprache, einen Namen, eine Familie. Das ist es, was ihn vom Barbaren unterscheidet.

Sich zu weigern, in ein Netzwerk von Abhängigkeit, Erbe und Kindschaft eingeschrieben zu werden, verurteilt uns, nackt in den Dschungel einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft zurückzukehren, die sich selbst überlassen ist. Weil er sich weigert, sich als Erbe anzuerkennen, ist der Mensch zur Hölle der liberalen Globalisierung verdammt, in der sich einzelne Interessen ohne Gesetz gegenüberstehen, um sie neben Profit um jeden Preis zu regieren …

„Als Wächter ist es meine Pflicht, den Westen zu warnen! Die Barbaren sind bereits in der Stadt.“

Im letzten Drittel kommt der Kardinal auf die Rolle der katholischen Kirche angesichts der im Westen um sich greifenden Barbarei, u.a. auch durch die Islamisierung, zu sprechen:

„Zuerst möchte ich erklären, warum ich, ein Sohn Afrikas, mir erlaube, mich an den Westen zu wenden. Die Kirche ist die Hüterin der Zivilisation. Ich bin überzeugt, dass die westliche Zivilisation derzeit durch eine tödliche Krise geht. Diese hat das Extrem des selbstzerstörerischen Hasses erreicht. Wie während des Zusammenbruchs des Römischen Reichs sind die Eliten nur darum bemüht, den Luxus ihres täglichen Lebens zu erhöhen, und die Völker werden durch immer vulgärere Unterhaltung betäubt.

Als Wächter ist es meine Pflicht, den Westen zu warnen! Die Barbaren sind bereits in der Stadt. Die Barbaren sind all jene, die die menschliche Natur hassen, all jene, die den Sinn des Heiligen zertrampeln, all jene, die das Leben nicht schätzen, all jene, die gegen Gott, den Schöpfer von Mensch und Natur, rebellieren.

Der Westen ist geblendet von Wissenschaft, Technologie und dem Durst nach Reichtum. Der Reichtum, den der Liberalismus in den Herzen verbreitet, hat die Völker still gestellt. Gleichzeitig geht die stille Tragödie von Abtreibung und Euthanasie weiter, und Pornografie und Geschlechterideologie zerstören Kinder und Jugendliche. Wir sind an die Barbarei gewöhnt. Es überrascht uns nicht einmal mehr!

Ich möchte einen Schrei des Alarms auslösen, der auch ein Schrei der Liebe ist. Ich tue dies mit einem Herzen voller kindlicher Dankbarkeit für die westlichen Missionare, die in meinem Land Afrika gestorben sind und mir das kostbare Geschenk des Glaubens an Jesus Christus vermittelt haben. Ich möchte ihrem Beispiel folgen und ihr Erbe annehmen.

Wie könnte ich nicht auf die Bedrohung durch die Islamisierung hinweisen? Muslime verachten den atheistischen Westen. Sie flüchten in den Islamismus als Ablehnung der Konsumgesellschaft, die ihnen als Religion angeboten wird. Kann der Westen ihnen den Glauben auf klare Weise präsentieren?

In Oasen des Glaubens, der Liturgie, der Schönheit und des Schweigens lebt der Glaube

Dazu muss sie ihre christlichen Wurzeln und ihre Identität wiederfinden. Für die Länder der Dritten Welt wird der Westen als Paradies dargestellt, weil er vom kommerziellen Liberalismus beherrscht wird. Dies fördert den Zustrom von Migranten, die so tragisch für die Identität der Völker sind. Ein Westen, der seinen Glauben, seine Geschichte, seine Wurzeln und seine Identität verleugnet, ist zur Verachtung, zum Tod und zum Verschwinden bestimmt.

Aber ich möchte darauf hinweisen, dass alles auf eine Erneuerung vorbereitet ist. Ich sehe Familien, Klöster und Pfarreien, die wie Oasen inmitten einer Wüste sind. Aus diesen Oasen des Glaubens, der Liturgie, der Schönheit und des Schweigens wird der Westen wiedergeboren.“

