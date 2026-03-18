Der letzte liberale FDPler: 10. Todestag von Guido Westerwelle

Am 18. März 2016 starb der FDP-Politiker Guido Westerwelle. Mit ihm ging ein echter Liberaler, ein prinzipientreuer und mutiger Politiker, wie man sie heute kaum noch findet, am wenigsten in der FDP. Unser Tweet des Tages dazu von Gerhard Papke, Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland und ehem. FDP-Fraktionschef und Landtagsvizepräsident in NRW:

Heute vor 10 Jahren starb Guido Westerwelle, mit nur 54 Jahren. Er war der letzte FDP-Vorsitzende mit einem klaren Wertekompass. Seine Weigerung nach der Bundestagswahl 2005, die FDP in eine Ampel-Koalition zu führen, bleibt ebenso unvergessen wie die eindringliche Warnung in seiner Abschiedsrede als Parteivorsitzender: „Die Freiheit stirbt immer zentimeterweise“. – Guido Westerwelle war ein mutiger Mann, der sich durch Anfeindungen nicht davon abbringen ließ, unangenehme Wahrheiten öffentlich auszusprechen. In einer Zeit, in der angepasste, weichgespülte Typen ohne Profil und eigenen Willen die deutsche Politik dominieren, fällt sein Fehlen besonders ins Gewicht. Und die freiheitlich-bürgerliche FDP, für die Guido Westerwelle noch stand, hat sich durch linksgrünen Opportunismus selbst zerstört.

Heute vor 10 Jahren starb Guido Westerwelle, mit nur 54 Jahren. Er war der letzte FDP-Vorsitzende mit einem klaren Wertekompass. Seine Weigerung nach der Bundestagswahl 2005, die FDP in eine Ampel-Koalition zu führen, bleibt ebenso unvergessen wie die eindringliche Warnung in… — Gerhard Papke (@PapkeGerhard) March 18, 2026

Freiheit stirbt immer zentimeterweise

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