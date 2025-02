US-Vizepräsident Vance: Deutschand nicht mehr Teil des Wertewestens

Ein großartiger Auftritt von Vizepräsident Vance reiht sich an den anderen. So nun in Washington bei der CPAC. Dort ist er – so Hans-Georg Maaßen, der selbst anwesend war – für seine Münchener Rede bei der MSC mit Standing Ovations bejubelt worden.

Ergänzend zu seiner Münchener Rede und ausgehend von der CBS-Doku über polizeistaatliche Maßnahmen in Deutschland, die weltweit für Entsetzen sorgten, hakte Vance auch hier bezüglich Zensurpolitik nach, verknüpft das ganze auch wieder mit der Verteidigungsfrage.

Warum einen woken Albtraum verteidigen?

Der Krieg gegen den Globalismus sei gewonnen. Die größte Bedrohung für die westliche Kultur seien illegale Einwanderung und die Zerstörung der Meinungsfreiheit. Wenn in Deutschland die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt und Menschen wegen ihrer Meinung politisch verfolgt werden, teilt Deutschland nicht mehr westliche Werte.

