Schon wieder Messer-Terror in Berlin – Täter syrischer Asylbewerber

An einem symbolträchtigen Ort, wenige Meter vom Reichstag, zwischen Berliner Holocaust-Mahnmal und US-Botschaft kam es gestern Abend erneut zu einer „politisch motivierten Messerattacke“. Dabei wurde ein spanischer Tourist schwer verletzt. Der Täter: Ein syrischer Asylbewerber.

Die auch sonst für ihr propagandistisches Framing bekannte Tagesschau weiß mehr als die Polizei, wenn sie davon spricht, dass zwei Männer gegen 18 Uhr „in dem Stelenfeld aufeinander zugegangen sein sollen, dann habe einer den anderen niedergestochen“.

🇩🇪 Another stabbing in Berlin.

Is the AfD still “too radical” to cooperate with, because they call for Remigration?

Or is the “far right” really just an imaginary fabrication of establishment cowards who don’t want to be held accountable?

Wake up, vote AfD, or you’ll be next. pic.twitter.com/5Qb0NQbRF7

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) February 21, 2025