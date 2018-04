Papst Benedikt kann heute seinen 91. Geburtstag feiern. Dass er diesen in kleinem Rahmen feiert und für ihn das schönste Geburtstagsgeschenk die Anwesenheit seines Bruders Georg ist, spiegelt schön die Demut eines ebenso großen wie heiligmäßigen Geistes. Erinnerungen an Papst Benedikt von David Berger

Ein kleiner, fast unscheinbarer Mann, der aus dem Schatten der Kolonaden Berninis in die grelle Sonne des Petersplatzes tritt, um eilig zu seinem Arbeitsplatz zu laufen. Und ein junger Student, der gerade an seiner Promotion arbeitet und ihn dort abgepasst, hat, um ihm kurz die Hand zu geben. Das war meine erste Begegnung mit dem damaligen Kardinal Ratzinger im Jahr 1997.

Kurz zuvor hatte mir ein Diplomat, der damalige Präsident der „Una Voce“, einer internationalen Vereinigung für die traditionelle Liturgie, erzählt, dass Ratzinger gefragt habe, „wer dieser David Berger“ sei. Eine Frage, die meine jugendliche Eitelkeit extrem nährte, aber mit meiner Person gar nichts zu tun hatte. Denn zuvor waren in der wissenschaftlichen Zeitschrift der Una Voce einige Artikel von mir erschienen. Und es war vermutlich das reine Interesse an den Inhalten, das Ratzinger zu der Frage bewegt hatte. Was mir in meiner Eitelkeit natürlich völlig entgangen war.

Als ich mich vorstellte, lächelte er freundlich

…und erst mein Hinweis auf das Engagement für die traditionelle Feier des Gottesdienstes brachte ihn dazu, einige Worte zur Wichtigkeit der Wissenschaftlichkeit diese Einsatzes zu sagen. Um dann rasch weiter zu seinem Arbeitsplatz, der Glaubenskongregation zu eilen.

Dass ich später einmal für kurze Zeit selbst ein kleines Pöstchen unter ihm als oberstem Wächter über die Reinheit des Glaubens bekommen sollte, konnte ich natürlich noch nicht ahnen. Ebenso wenig, dass ich wenige Jahre später zum Professor der Päpstlichen Thomasakademie, deren Ehrenmitglied und Kardinalsprotektor Ratzinger war, werden sollte.

Aber auch bei den weiteren Begegnungen blieb es dabei, dass das Charisma, das diesen Mann umgab, nicht jenes der Macht, sondern das einer hohen Geistigkeit war.

Akademische und politische Titel, Karriere, große Namen – all das schien Ratzinger nicht wirklich zu interessieren. Sein Blick war ganz auf die Inhalte, theologisch gesprochen, die großen Mysterien des Christentums und deren rationale Durchdringung, gerichtet.

Eine der wenigen Filmaufnahmen aus den letzten Monaten:

Jener Blick auf das Wesentliche war es auch, der für ihn die Frage, ob etwas zeigemäß ist, ob es ankommt und kurzfristig irgendetwas „bringt“, irrelevant werden ließ. Ganz im Gegenteil.

Sein Programm war nicht die wohlgefällige Kuschelkirche, sondern die Catholica, die sich als Stachel im Zeitgeist, als Gegenprogramm gegen die „Welt“ versteht. Die kein „Produkt des Augenblicks“ ist, sondern sich ganz aus ihrer Geschichte, ihrer Tradition heraus nährt.

Einer Kirche, die mit dieser überlegenen Perspektive immer öfter in Opposition zu gehen hat zu einer „Kultur des Relativismus“, die weitgehend die Weltpolitik bestimmt. Dass es den Mächtigen der Welt, von Merkel bis Obama dabei nicht gefiel, dass er etwa vor der Islamisierung warnte, nahm er bereitwillig in Kauf.

Ich muss gestehen, dass mir dieser Charakterzug Benedikts in seinem ganzen Umfang erst während des Pontifikats seines Nachfolgers so recht deutlich wurde.

Franziskus scheint der komplette Gegenentwurf zu Benedikt zu sein: Intellektuelle Tiefe oder ein kritischer Blick auf die „Welt“ scheinen dem Medienliebling ebenso fremd, wie der Wille, die Gefahren des Islams für Benedikts Idealbild des „christlichen Abendlands“ zu sehen.

Benedikt, vor fünf Jahren zurückgetreten und heute auf 91 Lebensjahre im Dienste seines Herren zurückschauend, bereitet sich derzeit auf seinen Tod vor und verschwindet immer mehr aus unserer Wahrnehmung. Aber sein Programm wird die Zukunft der Kirche bestimmen, wenn sie denn eine haben soll.

