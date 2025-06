Ungarische Bevölkerung blockiert queeren Pride-Aufmarsch

(David Berger) Ginge es nach Wünschen von von der Leyen und anderen Vertretern der EU sollte der heutige CSD die bislang größte Pride-Parade in Budapest werden. Und das trotz eines landesweiten Verbots solcher Veranstaltungen, die der Toleranz gegenüber homosexuellen Menschen inzwischen mehr schaden als nützen.

Im Unterschied zu den deutschen Bundesregierungen, die die verbotenen Qerdenker-Demos brutal nieder prügeln ließen, zeigt sich der ungarische Premier Viktor Orbán deutlich liberaler. Der ungarische Präsident hat schon im Vorfeld angekündigt, dass die Polizei nicht aktiv einschreiten und keine Prideteilnehmer festnehmen und abführen wird.

Brücke blockiert

Doch der gesunde Menschenverstand ist bei den Ungarn deutlich stärker ausgeprägt als bei den EU-Politikern, die extra angereist sind, um ganz bewusst Zwietracht in der ungarischen Bevölkerung zu sähen. In Budapest blockieren die Bewohner der Stadt derzeit eine Brücke, um den queeren Aufmarsch zu verhindern. Auch in diesem zentralen Punkt weigern sich die mutigen Ungarn der globalistischen Agenda zu beugen…

Patriots in Hungary Block Bridge to Prevent LGBT March Hungary Will not Bow Down to the Globalist Agenda. 🇭🇺 pic.twitter.com/N5iU3vG8Xm — Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) June 28, 2025

AfD stellt sich auf die Seite der Ungarn

Zuvor war die deutsche AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch den Ungarn beigesprungen: „Die Forderungen an Ungarn, eine rechtsstaatlich verbotene LGBTIQ-Lobbyveranstaltung durchzuführen, stellen eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ungarns dar. Ungarn hat, wie jedes andere Land, das Recht, seine Kinder und Jugendlichen zu schützen und das nach ihren Vorstellungen dafür Erforderliche zu tun. Die Instrumentalisierung der Regenbogenagenda im sogenannten Pride-Monat hat aufzuhören“ – so Storch.

***

