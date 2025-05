Deutschland: Antichristliche Gewalt in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt

Urin in Weihwasser, mit Fäkalien beschmierte Bibeln und ein junger Mann, der zusammengeschlagen wird, weil er christlich getauft ist. Was passiert eigentlich, wenn bei uns das Erbe verschwindet, das Ideen wie Solidarität und Menschenwürde überhaupt erst entwickelt hat?

Wie gefährlich ist es geworden, Christ zu sein? Antichristliche Akte haben sich in Deutschland in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Die Politik interessiert sich bisher wenig dafür. Dabei geht es hier um mehr als die Sonderinteressen einer kleiner werdenden Glaubensgemeinschaft. Warum es alle etwas angeht, wenn das Christentum verschwindet, erklärt „Tagespost“-Chefredakteurin Franziska Harter in diesem Video.

Das Schweigen der Hirten, während der Wolf die Lämmer reißt

Ergänzend sei gesagt, dass Christenverfolgung und blasphemische Akte auch manchem katholischen Oberhirten in Deutschland, für die die Gleichschaltung der Kirche mit dem gegenwärtigen Regime der Altparteien wichtigstes Ziel scheint, kaum zu stören scheinen. Wie jüngst in Paderborn:

***

MIT EINEM KLICK KÖNNEN SIE DIESEN BLOG UNTERSTÜTZEN:

PAYPAL (Betreff: Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung