(David Berger) Der Winzergemeinschaft Franken droht nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks die Insolvenz. Bayerns größter Weinerzeuger bittet seine rund 1.100 Mitglieder, auf die Auszahlung ausstehender Traubengelder vorerst zu warten. Für viele Winzer geht es um Geld für Trauben, die sie längst abgeliefert haben.

Ich bin mit dem Frankenwein aufgewachsen und weiß, was er für Weinfranken bedeutet. Die Weinberge prägen die Landschaft am Main, die Winzerhöfe und Weinfeste das Leben in den Orten. An der Genossenschaft hängen auch kleinere Betriebe, die ihre Trauben gemeinsam keltern und vermarkten lassen. Wenn die GWF ins Wanken gerät, stellt sich für deren Familien die Frage, wie es mit dem eigenen Weinbau weitergeht.

Betroffen sind laut BR noch ausstehende Zahlungen für die Ernten 2024 und 2025. Mit der Stundung will sich die Genossenschaft mit Sitz in Kitzingen-Repperndorf finanziellen Spielraum für 2027 verschaffen. Hohe Herstellungskosten und eine sinkende Nachfrage setzen der Branche zu. Bei der GWF wurden in diesem Jahr bereits 20 Stellen gestrichen. Ob die Winzer dem Zahlungsaufschub zustimmen, war zunächst offen.

Die Pleitegefahr in Weinfranken fällt in eine Zeit weiter steigender Unternehmensinsolvenzen unter der seit Mai 2025 amtierenden Bundesregierung von Friedrich Merz. Im gesamten Kalenderjahr 2025 registrierten die Amtsgerichte 24.064 Unternehmensinsolvenzen, 10,3 Prozent mehr als 2024. Von Januar bis August 2026 waren es 17.252 Fälle, 6,6 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum. Auch die jüngeren Zahlen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle zeigen einen Anstieg. Für Oktober 2026 meldete es 1.683 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften, 8,7 Prozent mehr als im Oktober 2025.