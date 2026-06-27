Überraschende Wende: Dr. Bianca Witzschel soll Ende Juli aus der Haft entlassen werden

(David Berger) Für die sächsische Ärztin Dr. Bianca Witzschel zeichnet sich nach monatelanger Inhaftierung eine vorzeitige Entlassung ab. Nach Angaben ihres Rechtsanwalts wurde die Vollstreckung des letzten Drittels ihrer Freiheitsstrafe gemäß § 57 Abs. 1 StGB zur Bewährung ausgesetzt. Demnach soll Witzschel Ende Juli die Justizvollzugsanstalt verlassen; der genaue Termin steht noch aus.

Der Fall der Medizinerin zählt zu den umstrittensten juristischen Nachwirkungen der Corona-Zeit. Witzschel war wegen der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse – unter anderem Maskenbefreiungs- und Impfunfähigkeitsatteste – zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Kritiker des Urteils sehen darin ein Symbol für den aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Umgang der Justiz mit Ärzten, die während der Pandemie von der offiziellen Linie abwichen.

Vor der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Unterstützer für ihre Freilassung demonstriert. Auch Politiker verschiedener Parteien sowie alternative Medien griffen den Fall auf und forderten eine Neubewertung der Corona-Aufarbeitung.

Wird sie bald erneut vor Gericht stehen?

Mit der bevorstehenden Haftentlassung ist der Rechtsstreit allerdings nicht beendet. Gegen Witzschel läuft ein weiteres Strafverfahren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihr zusätzliche Fälle im Zusammenhang mit Gesundheitszeugnissen aus der Corona-Zeit vorgeworfen. Im Raum steht eine weitere Freiheitsstrafe, sodass die Ärztin möglicherweise erneut vor Gericht stehen und im Falle einer Verurteilung wieder eine Haft antreten könnte.

Der Fall Bianca Witzschel hat sich zu einem Sinnbild dafür entwickelt, dass die juristische und politische Aufarbeitung der Pandemie noch längst nicht abgeschlossen ist. Sie fordern eine umfassende Neubewertung der damaligen Maßnahmen und des Umgangs mit Ärzten, die von ihrer Therapiefreiheit Gebrauch gemacht haben.