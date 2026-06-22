Tritt Starmer heute zurück?

(David Berger) Endlich! werden viele Briten denken. Die politische Zukunft des britischen Premierministers Keir Starmer steht offenbar auf der Kippe. Mehrere britische Medien berichten übereinstimmend, dass Starmer bereits in den kommenden Tagen seinen Rücktritt als Labour-Vorsitzender und Regierungschef ankündigen könnte. Auslöser sind anhaltende parteiinterne Machtkämpfe, schlechte Umfragewerte und wachsender Druck aus den eigenen Reihen.

US-Präsident Donald Trump hat am 21. Juni auf seiner Plattform Truth Social öffentlich geschrieben: „Keir Starmer will resign as Prime Minister of The United Kingdom.“ Zugleich kritisierte er Starmer wegen dessen Migrations- und Energiepolitik und fügte hinzu: „I wish him well.“ Das Bemerkenswerte daran: Zum Zeitpunkt von Trumps Beitrag hatte Keir Starmer selbst noch keinen Rücktritt angekündigt. Trump verkündete den angeblich bevorstehenden Rücktritt also gewissermaßen vorab.

Besonders brisant ist dabei der Aufstieg von Andy Burnham, der nach einem Wahlsieg nun als aussichtsreichster Nachfolger gehandelt wird. Zahlreiche Labour-Abgeordnete und mehrere Kabinettsmitglieder sollen Starmer bereits nahegelegt haben, den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Berichten zufolge haben sogar führende Minister wie Außenministerin Yvette Cooper intern auf einen Führungswechsel gedrängt.

Signale aus London verdichten sich

Offiziell weist die Regierung die Spekulationen zwar zurück. Doch die Signale aus London verdichten sich. Starmer zog sich am Wochenende auf den Regierungssitz Chequers zurück, um über seine politische Zukunft nachzudenken. Beobachter erwarten nun mit Spannung, ob er am heutigen Montag seinen Rücktritt erklärt oder zumindest einen Zeitplan für seinen Abschied vorlegt.

Sollte Starmer tatsächlich zurücktreten, wäre dies ein bemerkenswerter Vorgang: Erst 2024 hatte Labour die Parlamentswahl mit großer Mehrheit gewonnen. Doch steigende Lebenshaltungskosten, wirtschaftliche Probleme, parteiinterne Skandale bis hin zum Grooming-Gang-Skanal sowie der totalitär-antidemokratische Umgang mit Kritikern und die wachsende Konkurrenz durch die Partei Reform UK haben die Autorität des Premiers massiv geschwächt.