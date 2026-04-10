Die mit ihrer Verurteilung und ihrem Genderwechsel Furore machende Marla-Svenja Liebich ist in Tschechien festgenommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Halle. Grundlage der Festnahme war ein europäischer Haftbefehl.

Nach Angaben der Behörden erfolgte der Zugriff durch tschechische Polizeikräfte nach einer mehrmonatigen Fahndung. Zuvor hatte sich Liebich dem Strafantritt in Deutschland entzogen und galt seitdem als flüchtig. Die Verurteilte sollte eine Haftstrafe antreten, erschien jedoch nicht zum vorgesehenen Termin in der Justizvollzugsanstalt. Ermittlungsbehörden leiteten daraufhin Fahndungsmaßnahmen ein.

Liebich war bereits zuvor wegen verschiedener Delikte verurteilt worden, darunter Volksverhetzung. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem entsprechende Rechtsmittel erfolglos geblieben waren. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Behörden. Nun soll ein Auslieferungsverfahren eingeleitet werden, um Liebich nach Deutschland zu überstellen.

Weitere Details zum Ablauf der Überstellung sind bislang nicht bekannt.

Deutschland urteilt nicht mehr nach Recht, sondern nach Gesinnung

Julian Adrat dazu: „Liebich hat nie Gewalt angewandt. Er hatte nur die falsche Meinung. Jetzt wurde er auf der Flucht in Tschechien verhaftet, um in ein Frauengefängnis in Deutschland überführt zu werden. Die ganze Welt lacht über uns. Und während der Transe Simeon, die anderen den Kopf einschlug, deutsche Spitzenpolitiker zur Seite sprangen, schweigen bei Liebich alle: Warum? Weil er „Nazi“ ist. Gute Transe bist du, wenn du versuchst „Nazis“ zu töten. Liebich offenbart die ganze Verkommenheit dieses Systems: Nicht Gewalt ist das Problem, sondern WER sie ausübt und wer sie ERLEIDET. Für die einen gibt es Solidarität und politische Rückendeckung – für die anderen nur Verachtung und Hass. Deutschland urteilt nicht mehr nach Recht, sondern nach Gesinnung. Es braucht den radikalen kulturellen Wandel!“

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