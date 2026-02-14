Samstag, 14. Februar 2026
AfD

„Der Kampf gegen rechts ist ein Kampf gegen die Demokratie!“

David Berger
Man mag vom derzeit inszenierten „Prozess gegen Deutschland“ zum AfD-Parteiverbot halten, was man will. Aber die Rede des Journalisten Harald Martenstein geht weit über die Frage eines Parteiverbots hinaus. Sie zeigt, dass „UnsereDemokratie“ das Gegenteil DER Demokratie ist.

Nur drei der zahlreichen Höhepunkte der Rede:

„Wir sprechen hier also in einer Art Schauprozess über das Verbot einer Partei, die im Westen Deutschlands von 20% der Menschen gewählt wird und im Osten von 35 bis 40%. Mit anderen Worten, wir reden über das Ende der Demokratie.“

„Man kann mit der Begründung, man verteidige die Demokratie, die Demokratie nämlich auch abschaffen.“

„Mit einem Verbot mehrheitsfähiger Parteien entzieht man diesem Staat seine Legitimation und verwandelt ihn in ein autoritäres Regime“

Dass die vor ihm sitzende Auswahl woker Sozialisten am Schluss ihre ganze Boshaftigkeit zum Ausdruck bringen, spricht für sich.

Harald Martenstein beim „Prozess gegen Deutschland“ zum AfD-Parteiverbot. Ich würde gerne etwas hervorhebend zitieren, aber jeder einzelne Satz ist zitierwürdig. Ein Brett von einer Rede. Unbedingt ansehen. pic.twitter.com/gDT5MG1AiN

— Benedikt Brechtken (@ben_brechtken) February 14, 2026

David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

