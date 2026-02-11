Freitag, 13. Februar 2026

Trump setzt Selenskyj unter Druck: Präsidentschaftswahlen in der Ukraine „vor dem 15. Mai“!

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
1009

(David Berger) Ein brisanter Bericht der Financial Times enthüllt, dass die Trump-Regierung den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj massiv unter Druck setzt. Demnach soll Kiew „vor dem 15. Mai“ Präsidentschaftswahlen abhalten – andernfalls drohten die USA, ihre Sicherheitsgarantien für das Land zurückzuziehen.

Die Nachricht sorgt international für Alarm, ja dürfte bei den Selenskyj-Jüngern auch in Deutschland für Panik sorgen: Selenskyj, der seit über zwei Jahren ohne Wahl im Amt ist, steht damit vor einer politischen Zerreißprobe. Die Ukraine befindet sich weiterhin im Krieg, und eine erzwungene Wahl könnte das fragile Land destabilisieren.

Große Mehrheit der Ukrainer will Selenskyj loswerden

Experten sehen in Trumps Vorgehen eine strategische Kalkulation: Selenskyj gilt vielen in Washington als Hindernis für mögliche Verhandlungen mit Russland. Ein schneller Wahltermin würde seine Machtposition schwächen und könnte ihn aus dem Amt drängen – womöglich ein Mittel, um den US-Friedensinteressen Genüge zu tun.

Zumal die Erfolgsaussichten Selenskyjs äußerst gering sind. Schon vor zwei Jahren konnte PP berichten: „Fielen derzeit Präsidentschaftswahlen in der Ukraine an, die Wiederwahlchancen von Präsident Wolodymyr Selenskyj sähen schlecht aus. Denn gemäß einer neuen Umfrage würden ihn nur 16,2 wählen, wie ukrainische Medien berichten.“ Eine Tendenz gegen Selenskyj, die sich durch die immer aussichtslosere Situation der Ukraine noch einmal verstärkt haben dürfte.

Die Entscheidung hat auch europäische Akteure in Alarmbereitschaft versetzt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Führer der EU sehen sich nun mit der Herausforderung konfrontiert, dass eine abrupt angesetzte Wahl die von ihnen ausgedachte europäische Sicherheitsarchitektur gefährden könnte. Besonders die Eurohawks, das geplante europäische Verteidigungsprojekt, könnten von einer instabilen Ukraine betroffen sein.

Trumps Intervention könnte ganz Europa zugute kommen

Politische Analysten warnen: Sollte Kiew der Forderung nicht nachkommen, könnten die USA ihre militärische Unterstützung reduzieren oder ganz einstellen, was die Ukraine im Kampf gegen Russland massiv schwächen würde. Gleichzeitig sehen manche Kommentatoren dies als einen Vorteil für westliche Kritiker von Selenskyj, die eine erfolgversprechende Verhandlungslösung über den Kopf des derzeitigen Präsidenten hinweg bevorzugen.

Die Financial Times stellt klar: Das Ultimatum ist zwar ein klarer Machtspielzug der Trump-Administration, könnte aber auf absehbare Zeit zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes führen, die ganz Europa zugute käme. Die kommenden Wochen dürften entscheidend sein – sowohl für die politische Zukunft Selenskyjs als auch für die transatlantischen Beziehungen.

Lesen Sie auch:

„Philosophia-Perennis“ Opfer einer massiven DDos-Attacke

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Jugendschutz vorgetäuscht: CDU will Ausweispflicht im Internet
Nächster Artikel
Amoklauf in Kanada: „Queerideologen haben ein riesiges Problem geschaffen“
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

FOLGEN SIE UNS!