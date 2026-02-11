Freitag, 13. Februar 2026
„Philosophia-Perennis“ Opfer einer massiven DDos-Attacke

David Berger
1828

(David Berger) Gestern Abend wurde „Philosophia-Perennis“ zwischen 17:30 und 00:30 Uhr Opfer einer massiven DDoS-Attacke durch ein Bot-Netzwerk mit über 60.000 IP-Adressen aus verschiedenen Regionen weltweit – darunter Russland, Asien, Europa und die USA.

Was ist passiert? Unser Server wurden Ziel eines sogenannten „UDP-Flood“-Angriffs. Dabei werden extrem viele Datenanfragen gleichzeitig an unsere Systeme geschickt, um sie zu überlasten. Das verwendete Übertragungsprotokoll (UDP) ermöglicht es Angreifern, sehr schnell und ohne besondere Hürden große Mengen solcher Anfragen zu versenden. Dadurch können Server an ihre Leistungsgrenzen kommen. Das Senden solch enormer Datenmengen ist enorm aufwendig und kostspielig. Daher ist davon auszugehen, dass hier bestimmte Kräfte „Philosophia Perennis“ im anstehenden Wahljahr ganz aus dem Weg räumen wollten.

Um den Angriff abzuwehren, haben wir zusätzliche Schutzmaßnahmen aktiviert. Dazu gehörten unter anderem das Blockieren bestimmter IP-Adressen und Verbindungen. Durch diese Sicherheitsmaßnahmen waren unsere Dienste in dem betroffenen Zeitraum teilweise nur eingeschränkt oder zeitweise nicht erreichbar.

Warum ist die Abwehr so aufwendig?

Solche Angriffe sind schwer zu filtern, weil sie von sehr vielen unterschiedlichen und ständig wechselnden Absendern ausgehen. Gleichzeitig ist es technisch anspruchsvoll, schädliche Anfragen von normalen, legitimen Zugriffen zu unterscheiden, ohne dabei reguläre Nutzer unbeabsichtigt auszusperren. Es gilt also, die richtige Balance zwischen Sicherheit und Erreichbarkeit zu finden.

Datensicherheit: Ihre Besucher und Abonnentendaten sind vollständig sicher. DDoS-Angriffe zielen auf die Verfügbarkeit (Dienste unerreichbar machen), nicht auf die Datensicherheit. Sie dringen nicht in Server ein und greifen keine Daten ab – sie überfluten lediglich das Netzwerk mit Traffic, um Bandbreite und Ressourcen zu erschöpfen. Ihre Daten blieben während des gesamten Vorfalls sicher und verschlüsselt. Es wurden keine Daten kompromittiert oder abgegriffen.

Wie geht es weiter?

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Störungen. Die Situation wird weiterhin genau überwacht. Außerdem arbeiten wir eng mit unserem Rechenzentrumspartner zusammen, um zusätzliche Schutzmechanismen einzurichten und unsere Systeme künftig noch besser gegen solche Angriffe abzusichern. Das wird nicht ohne einen erhöhten finanziellen Aufwand funktionieren.

Dass wir überhaupt wirksam und so schnell reagieren konnten, haben wir unseren finanziellen Unterstützern zu verdanken. Bitte helfen Sie mit, dass das auch weiter möglich ist:

David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

