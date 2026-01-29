Donnerstag, 29. Januar 2026
Fundstück der Woche

Den linken durch einen rechten Maximalstaat ersetzen?

(c) YT/Jasmin Kosubek
David Berger
By David Berger
171

Jasmin Kosubek hat nicht nur ein gutes Händchen für die Auswahl ihrer Gäste, sie begegnet ihnen stets mit Respekt und kritischer Distanz. Bei Götz Kubitschek schafft sie es sogar, eine gewisse Lockerheit zu erwecken, die diesem Mann ansonsten weitgehend abgeht. So Hugo Funke in unserem Fundstück der Woche

„Kubitschek ist gleichzeitig so ehrlich und outet sich klar als Etatist – eine Ehrlichkeit, die man bei den pseudokonservativen Linkenverstehern um Merz und Co. vergeblich suchen wird. Hier wird für meine Begriffe das Drama des deutschen Konservatismus deutlich, der eben im Gegensatz zum US-Konservatismus kein freiheitlicher ist – von Ausnahmen abgesehen.

Schutz der Nation auch ohne Maximalstaat möglich

Die Rechte will hierzulande den linken Staat im Schnitt einfach nur durch einen rechten Staat ersetzen, nicht aber den Staat grundsätzlich in seiner Allmacht deutlich beschneiden. Dabei wäre der Schutz der Nation auch ohne Maximalstaat möglich und geboten – eben in einer privatrechtlich organisierten Gesellschaft mit dem subsidiären Fokus auf Land, Region, Gemeinde und Familie.“

Ein maximal übergriffiger Staat, der von uns Gehorsam fordern kann

Besonders im Zusammenhang der widersprüchlich anmutenden Einschätzung der Coronadiktatur und der Frage der Wehrpflicht wird der fatale Etatismus von Kubitschek deutlich:

Wehrdienst oder Waldgang?

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Thüringer Gehacktes jetzt ohne Doktor Mett-Titel
Nächster Artikel
Neues Video zeigt: Pretti war gewalttätiger „Antifa“-Terrorist
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!