Gloria von Thurn und Taxis: Alice Weidel ist meine gute Freundin

(David Berger) Groß war die Enttäuschung bei den treuesten Fans der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, als in den Mainstreammedien die Nachricht die Runde machte, Gloria habe – nach einer Intervention der Schlagersängerin Leandros – Alice Weidel ausgeladen. Eine Falschnachricht, die vielen Menschen aber in Erinnerung bleiben wird.

Typisch für die Taktik der Mainstreammedien: Die bewusst verbreitete Falschnachricht bleibt in Erinnerung, umfangreichere Richtigstellungen finden nicht statt. So will man das Lager des Widerstands weiter spalten und dadurch schwächen.

„Vicky wollte von der Bühne meine Gäste beschimpfen“

Nach NIUS erfolgt nun eine erneute Klarstellung der Fürstin bei Jasmin Kosubek:

Und das sind die Probleme, die Regensburg wirklich hat:

𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗥! Regensburg wird durch importierte Straftaten unbewohnbar. Tunesier mit Schusswaffen, Drogendieler im Zentrum, Fixer-Spritzen in den Büschen an Grundschulen! Die CDU/CSU hat all das zu verantworten! Und was wird dagegen getan? Außer Symbolpolitik, 𝗡𝗜𝗖𝗛𝗧𝗦! pic.twitter.com/JrCWg7q5H2 — Prof. Carl Leiserfluss ✪ (@CLeiserfluss) July 24, 2025

