Donnerstag, 22. Januar 2026
Widerstand

„Dreckiger Antisemit“: NY-Bürgermeister Mamdani ausgebuht und aus Restaurant gejagt

David Berger
By David Berger
250

(David Berger) Am Mittwoch kam es auf Staten Island (New York) zu einer öffentlichen Konfrontation zwischen New Yorks neuem Oberbürgermeister Zohran Mamdani und einer Gruppe von Kritikern, als er ein Restaurant besuchte. Anlass war die antisemitische Einstellung des muslimischen Kommunisten.

Als Mamdani an dem Restaurant ankam, wurde er lautstark ausgebuht, beschimpft und schließlich zum Verlassen des Lokals gedrängt. Einige Protestierende riefen unter anderem: “There’s the communist. You are not welcome. You hate this country.” „You are not welcome in this… island“ – “Du bist hier nicht willkommen auf diesem Inselteil” „You Jew-hating piece of s**“**  „Go back to where you came from“ – „Geh dorthin zurück, wo du herkommst“.

Let’s Give A Nice Warm Staten Island Welcome to dear Comrad Mamdani 👏

Disclaimer: no hard feelings to the great men and women of the NYPD who were just doing their job. pic.twitter.com/T2PM8xmNXA

— Scott LoBaido (@ScottLoBaido) August 13, 2025

Der Künstler und Aktivist Scott LoBaido warb später damit, dass er und andere Demonstrierende ihn im „Staten Island-Style“ empfangen hätten. Staten Island gilt als konservative republikanische Hochburg, wo viele Juden leben und die Trump-Unterstützung hoch ist. Er wurde später festgenommen und erhielt Anzeigen wegen Störung der öffentlichen Ordnung.

Ironisch merkt ein Gegner Mamdanis auf X an: „Ungeduldig wartet man darauf, dass das Politbüro Premierminister Mamdanis Plan genehmigt, die ungebildeten Wilden von Staten Island dem Erdboden gleichzumachen und das Stadtviertel in ein marktgerechtes Megaprojekt nach Kowloon-Vorbild [multikulturelle No go area] zu verwandeln.“

Nach Uganda zurückschicken

Insgesamt wird die Kritik an Mamdani immer lauter. Steve Bannon heute: „Mamdani hat bei seiner Einbürgerung gelogen. Er ist kein Staatsbürger und daher nicht berechtigt, Bürgermeister von New York zu werden. Wenn die Trump-Regierung die Muslimbruderschaft als Terrororganisation einstufen würde, würde es meiner Meinung nach nicht lange dauern, bis Mamdani des Landes verwiesen, in ein Flugzeug gesetzt und nach Uganda zurückgeschickt würde.“

 

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Trump plant „Regimewechsel“ in Kuba – was bisher bekannt ist
Nächster Artikel
Diakonie zieht Reißleine: Grundschulleiterin wollte verurteilte Israel-Hasserin als Pädagogin behalten
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!