Trump bei UN: „Eure Länder werden zur Hölle fahren“

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinten Nationen in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung unter Vorsitz der völlig überfordert wirkenden Annalena Baerbock frontal angegriffen.

Donald Trump hält eine explosive Rede an der UN und kritisiert Deutschland, Europa, Migration, die UN und die Klimapolitik, die Christenverfolgung und extrem ansteigende Kriminalität in der Refugee-welcome-Ländern – Baerbock muss alles live miterleben!

Von fehlgeschlagenen UN-Einsätzen über Migration bis hin zu grünem Schwindel: Trump deckt auf, was seiner Meinung nach Europa und die Welt zerstört:

Hier eine Zusammenfassung von Auf1:

Der Saal bei der UN-Vollversammlung bebt wohl noch immer. US-Präsident Donald Trump tobte am Rednerpult und hielt der Welt – vor allem Europa – den Spiegel vor! „Das politische Problem Nummer eins: unkontrollierte Migration. Unkontrolliert!“

Trump warf den Vereinten Nationen einen „finanzierten Angriff auf die westlichen Länder und ihre Grenzen“ vor. Wörtlich sagte er: „Von der UN wird erwartet, Invasionen aufzuhalten. Nicht sie zu finanzieren und zu ermöglichen.“ Und das konkretisierte er wortgewaltig: „Europa ist in großen Schwierigkeiten. Die Länder werden von illegalen Fremden überrannt. Illegale Fremde überrennen Europa – und niemand tut etwas dagegen“, da alle „politisch korrekt“ sein wollen, so seine Abrechnung!

Größter Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde

Doch damit nicht genug. Auch die Klima-Hysteriker gerieten in die Abrechnungsgasse des US-Präsidenten, der ihre „Klimalüge“ auch den „größten Betrug aller Zeiten“ nannte. „Sie sagten, dass wegen der Welterwärmung ganze Länder von der Landkarte radiert werden. Das ist Quatsch“, und er nannte die Erderwärmung den „größten Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde“.

Lobende Worte hingegen fand er für Deutschland und dessen neue Regierung, die den „kranken Weg“ verlassen habe. „Die neue Regierung geht jetzt wieder dahin zurück, wo sie schon einmal waren: zu fossiler Energie und Atomenergie“, und er lobte auch den neuen Weg in der Migrationspolitik.

Aufgrund dieser Äußerungen gab es bei der deutschen Delegation offenbar ernste Blicke. Aber auch bei vielen Deutschen scheinen Trumps lobende Worte für die aktuelle Bundesregierung und ihre Politik Irritation und wohl auch viele böse Blicke auszulösen.

Dunja Hayali und „la famiglia“

Während viele Menschen in Europa bei der Rede Trumps aufatmeten, weil nun endlich der mächtigste Mann der Welt, die zwei größten Probleme aufzeigt, die derzeit ihre Heimat zugrunde richten, wunderten sich manche Deutsche, woher Trump sein Wissen über Deutschland bezieht: Geht er vielleicht davon aus, dass bei uns schon die AfD das Land regiert, weil sie sich zur „gesichert stärksten Partei“ des Landes entwickelt?

Um ihren katastrophalen journalistischen Ruf noch zu erweitern ließ es sich Dunja Hayali nicht nehmen, im heute journal den US-Präsidenten nach seiner Rede vor der UN-Generaldebatte mit einem Verwandten zu vergleichen, der „mit seiner Art, mit seiner Nörgelei“ bei Familienfeiern „übers Ziel hinausschießt“. – so weit Auf1.

Der Hinweis Hayalis auf die Familie war dabei offensichtlich eine Freudesche Fehlleistung:

„La Famiglia“ wird im Italienischen nämlich euphemistisch für die Mafia gebraucht. Eine „Familie“ bezeichnet hier eine kriminelle Organisationseinheit, die hierarchisch strukturiert ist und von einem Boss (capo, don) geführt wird.

Wie der nach der Rede von Trump aus der Wäsche schaute, sehem sie auf dem Foto nebenan…

Europa wird von einem Heer illegaler Einwanderer überfallen

Hier noch einmal einer der Höhepunkte:

***

