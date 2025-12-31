Mittwoch, 31. Dezember 2025
Freie Medien

Das alternative Unwort des Jahres

Screenshot - Junge Freiheit
Pommes Leibowitz
By Pommes Leibowitz
342

Die Junge Freiheit hat ein Portal eingerichtet, wo man Vorschläge einreichen und abstimmen kann. Grund genug, mal generell über die orwellschen Wortschöpfungen der letzten Jahre nachzudenken.

Das erste offizielle Unwort der dafür selbsternannten Jury (Unwort-Aktion), das mir in Erinnerung blieb, war „Gutmensch“. Es wurde von kritisch denkenden Menschen im Zusammenhang mit der grenzenlosen Zuwanderung verwendet, um Infantilität und Weltfremdheit der Flüchtlingspolitik und ihrer Anhänger zu beschreiben.

Ironische Bezeichnung für naive Menschen

In vermutlich bewusster bzw. mut- und böswilliger Missdeutung des Wortes, wurde es dann von der selbsternannten Jury als „Guter Mensch“ interpretiert und gar ein Zusammenhang zum Nazisprech behauptet (für den es keine Belege gibt). Man deutete es also als bösartige Diffamierung „guter Menschen“.

Tatsächlich aber meint das Wort, und das seit Jahrhunderten, einen Menschen, der nur das Beste will, aber in seiner Naivität damit nur Schaden anrichtet. In dieser Art wurde es z. B. auch von Goethe verwendet. Siehe dazu auch Wikipedia.

Das alternative Unwort

Seit 1995 wird man von dieser „Jury“ regelmäßig mit eindeutig politischen Botschaften, die sich in inszenierter Empörung über zeitgeistige Begriffe verstecken, drangsaliert. So lag es nahe, auch ein „alternatives Unwort“ zu schaffen, das ohne oder mit entgegengesetzter politischer Botschaft daherkommt. Aktuell gibt es dazu eine Wahlmöglichkeit bei der Jungen Freiheit: https://www.jf-aktion.de/unwort-des-jahres-2025-abstimmung/

Eigene Gedanken und Vorschläge

„Unsere Demokratie“ ist in meinen Augen eindeutig die widerlichste Wortschöpfung des letzten Jahres. Da wird kurzerhand dem Souverän erklärt, dass nicht mehr er, das Volk, die Wähler, die Demokratie wären, sondern dass die Demokratie eine Institution sei, der sich das Volk ehrfürchtig zu unterwerfen hat und die es selbst mit extremistischsten Methoden (es gibt immer wieder Aufrufe zur Gewalt von Antifa, Linksextremisten und gefühlten Letzten Generationsangehörigen) zu verteidigen hat.

Dieses teils gewalttätige Verteidigen der Demokratie gegen die Demokratie (den Souverän, die Meinungs- und Informationsfreiheit, die Opposition) sei Aufgabe der „Anständigen“ (da kommt mir wieder Gutmensch in den Sinn). Es handelt sich hier um perfektes orwellsches Neusprech.

Noch widerlicher ist „kriegstüchtig“. Eindeutig ein Nazibegriff, der vor allem von Goebbels in Vorbereitung des Eroberungskriegs vielfach eingesetzt wurde. Aber Linke und Grüne dürfen das. Da erklärt dann selbst die linksextremistische TAZ, dass dieser Begriff nicht nur erlaubt, sondern notwendig sei:

Die TAZ erklärt, warum Kregstüchtigkeit eine gute Sache ist.

„Wer kein Voll-Pazifist ist, sollte semantische Vermeidungsstrategien abstellen“.

Wie es möglich war, dass einstige Pazifisten und Lichterkettenfetischisten zu den widerlichsten Kriegstreibern, Waffenfetischisten, im Blut der zwangsrekrutierten Ukrainern badenden Hetzern werden konnten, ist eine Frage, die einen (oder mehrere) eigenständige Blogbeiträge erfordern würde.

„Friedensangst“. Ein weiterer Begriff, der einen fassungslos macht, und der zeigt, wie ganz bewusst neue Begriffe geschaffen werden, um das Volk zu manipulieren, ja zu verhetzen. Psychologie der Massen goes Orwells Neusprech. Selbst Friedrich Merz, der Angst vor Lars Klingsbeils schlechter Laune hat, hat ja „keine Angst vor einem Atomkrieg“, sondern Angst vor Frieden. Der ist nicht gut für die Geschäfte.

Vielen meiner Freunde liegt auch die „Brandmauer“ auf der Zunge, aber die war schon im letzten Jahr das alternative Unwort des Jahres.

Hier noch mal der Link zur Abstimmung:

https://www.jf-aktion.de/unwort-des-jahres-2025-abstimmung/

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Ganz herzlichen Dank! Jede noch so kleine Gabe ist ein mutmachendes Zeichen, ein Licht in unserer dunklen Zeit!

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Warum heißt Silvester eigentlich Silvester
Nächster Artikel
Der „David-gegen-Goliath-Award“ geht an Dennis Riehle
Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitzhttps://pommes-leibowitz.com
Studium der Wirtschaftswissenschaften, danach als Analyst im Marketing eines globalen Konzerns tätig gewesen. Inzwischen selbständig. Zeitweise bei den Piraten und als Internet-Aktivist unterwegs, dabei diverse Kampagnen entwickelt. - Er sieht sich heute als Kolumnisten in Wort und Bild (Photoshop), der sich eher Fragen des Zeitgeistes als konkreten, aktuellen Ereignissen widmet.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!