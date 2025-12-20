(David Berger) Kanzler Friedrich Merz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hatten vorsorglich ihren Gattinnen Charlotte und Gabriele mitgebracht, als sie heute in Magdeburg anlässlich des ersten Jahrestags des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt durch einen Araber auftraten. Doch auch das half nicht: die Bürger Magdeburgs begrüßten den Kanzler u.a. mit Hau ab-Rufen.

Ein Jahr nach dem schweren Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei dem ein aus Saudi-Arabien stammende Psychiater mit einem Mietwagen in eine Menschenmenge fuhr und sechs Menschen tötete sowie über 300 verletzte, reiste Bundeskanzler Friedrich Merz zu offiziellen Gedenkveranstaltungen. Der Weihnachtsmarkt blieb vorsorglich an diesem Tag geschlossen.

Schämt euch! Wir wollen Dich hier nicht!

Merz wollte eigentlich eine Rede am Gedenktag des islamistischen Terroranschlages in Magdeburg vor den Bürgern halten. Er lief aber mit seiner Entourage einfach weiter, an der Gedenkstätte vorbei. Der Grund: Die Bürger Magdeburgs zeigten ihm sehr deutlich, was sie von ihm halten. Wie ein Gejagter mit schlechtem Gewissen, umgeben von zahlreichen Sicherheitskräften huschte er durch die Menge, die ihm mit Hau ab-, Schämt euch-, Wir wollen Dich hier nicht-, Pfui-, Kriegskanzler- und Heuchler-Rufen zeigten, was sie von ihm und seiner Deutschland weiter in die Katastrophe reitender Politik halten.

„Es gibt Tage, da will die Dunkelheit nicht weichen“, sagt Merz. Die Deutschen haben den Eindruck, dass das Licht am Ende des Tunnels erst wieder verschwindet, wenn er und sein Brandmauer-Sozialismus weg sind.

***