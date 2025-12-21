Dienstag, 23. Dezember 2025
Catholica

Das Abendland wird nur im Licht des Sterns von Betlehem überleben

G v Honthorst, Anbetung der Hirten,1622
By David Berger
1399

(David Berger) Advent und Weihnachten haben in unserem durch und durch christlich geprägten Kalender eine solch wichtige Bedeutung, weil das, was wir an diesen Tagen feiern, der wichtigste Glaubenssatz des Christentums schlechthin ist: Gott ist Mensch geworden. 

Doch wie kann Gott Mensch werden und zugleich Gott bleiben, um uns erlösen zu können? Was hat das Holz der Krippe mit dem Holz des Kreuzes zu tun? Und warum ist das, was wir als Europa bzw. genauer Abendland (von der bildenden Kunst bis hin zu den Menschenrechten und der unveräußerlichen Würde jeder menschlichen Person) bezeichnen ohne das Geheimnis der „Fleischwerdung“ Gottes gar nicht denkbar? Woher kommt es, dass fundamentalistische Muslime mit allem, was mit Weihnachten zu tun hat, solche Probleme haben? Warum gilt seit der ersten Weihnacht das Bilderverbot des Alten Testaments nicht mehr? Ist der Katholizismus wirklich eine „Schriftreligion“? Und viele andere spannende Themen…

Das Licht von Nazareth und aus der Krippe

In einem Vortrag für die akademische Reihe „Audimax“ des KONTRAFUNKS lade ich den Zuhörer ein, mit mir in dieses große Glaubensmysterium einzutauchen, Weihnachten tiefer zu verstehen, hinausgehend über eine eher oberflächliche Romantik von Adventskranz, Weihnachtsbaum und Glühwein.

Dabei bleibt es nicht bei philosophischen und theologischen Betrachtungen, sondern am Ende steht die Einsicht, dass Weihnachten als dem Fest der Menschwerdung Gottes eine ganz besondere, höchst aktuelle Bedeutung zukommt:

Ob wir gläubig sind oder nicht, für alle gilt: Wer das, was uns an Europa so lieb ist; das, was wir liebevoll und bedeutungsschwanger „Abendland“ nennen, erhalten sehen will, der muss stets im Blick haben, dass dieses nur im Licht von Nazareth und des Sterns von Betlehem überleben wird.

*

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern von“ Philosophia Perennis“ sowie den Hörern des KONTRAFUNKS ein gnadenreiches Weihnachtsfest!

An dieser Stelle möchte ich es auch nicht versäumen allen Lesern ganz herzlich für ihre finanzielle Unterstützung in Form der Advents- und Weihnachtsgaben zu danken! Durch ihre Hilfe kann der Blog nun in sein 10. Jahr des Erscheinens gehen!

