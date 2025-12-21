Das Abendland wird nur im Licht des Sterns von Betlehem überleben

(David Berger) Advent und Weihnachten haben in unserem durch und durch christlich geprägten Kalender eine solch wichtige Bedeutung, weil das, was wir an diesen Tagen feiern, der wichtigste Glaubenssatz des Christentums schlechthin ist: Gott ist Mensch geworden.

Doch wie kann Gott Mensch werden und zugleich Gott bleiben, um uns erlösen zu können? Was hat das Holz der Krippe mit dem Holz des Kreuzes zu tun? Und warum ist das, was wir als Europa bzw. genauer Abendland (von der bildenden Kunst bis hin zu den Menschenrechten und der unveräußerlichen Würde jeder menschlichen Person) bezeichnen ohne das Geheimnis der „Fleischwerdung“ Gottes gar nicht denkbar? Woher kommt es, dass fundamentalistische Muslime mit allem, was mit Weihnachten zu tun hat, solche Probleme haben? Warum gilt seit der ersten Weihnacht das Bilderverbot des Alten Testaments nicht mehr? Ist der Katholizismus wirklich eine „Schriftreligion“? Und viele andere spannende Themen…

Das Licht von Nazareth und aus der Krippe

In einem Vortrag für die akademische Reihe „Audimax“ des KONTRAFUNKS lade ich den Zuhörer ein, mit mir in dieses große Glaubensmysterium einzutauchen, Weihnachten tiefer zu verstehen, hinausgehend über eine eher oberflächliche Romantik von Adventskranz, Weihnachtsbaum und Glühwein.

Dabei bleibt es nicht bei philosophischen und theologischen Betrachtungen, sondern am Ende steht die Einsicht, dass Weihnachten als dem Fest der Menschwerdung Gottes eine ganz besondere, höchst aktuelle Bedeutung zukommt:

Ob wir gläubig sind oder nicht, für alle gilt: Wer das, was uns an Europa so lieb ist; das, was wir liebevoll und bedeutungsschwanger „Abendland“ nennen, erhalten sehen will, der muss stets im Blick haben, dass dieses nur im Licht von Nazareth und des Sterns von Betlehem überleben wird.

