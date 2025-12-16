Wenn Kinderschutz im Parlament verhöhnt wird

„Eher legt sich ein Hund einen Salamivorrat an als dass die SPD etwas für den Schutz unserer Kinder tut“

Vanessa Behrendt ist nicht nur familienpolitische Sprecherin der AfD Landtagsfraktion Niedersachsen, sondern eine der mutigsten Kämpferinnen für den Schutz unserer Kinder. Dass sie damit nicht nur bei den gleichgeschalteten Medien und kriminellen Netzwerken, sondern auch im Parlament auf enormen Widerstand stößt, zeigt, wie verkommen inzwischen unsere Kartellpolitikerkaste, allen voran natürlich die SPD, ist.

Unser Tweet des Tages von Vanessa Behrendt

„Meine Rede zum Thema Kinderschutz sorgte heute für eine High-End-Eskalation im Parlament – einschließlich Beleidigungen unter der Gürtellinie gegen meine Person. Frei nach dem Motto: Getroffene Hunde bellen. Die SPD steht mit dem Rücken zur Wand, und das weiß sie auch. Als Politikerin und Mutter werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um Kinder vor ihrer kindeswohlgefährdenden Politik zu schützen. Egal, wie laut sie schreien.“

