Fürst Albert II. stoppt weitere Legalisierung der Abtreibung in Monaco

Fürst Albert II. gab nun bekannt, dass er den im Mai vom Natio­nal­rat (19 zu 2 Stim­men) ver­ab­schie­de­ten Gesetz­ent­wurf zu Aus­wei­tung der lega­len Abtrei­bung nicht pro­mul­gie­ren wird. Ein vorbildlicher katholischer Monarch – so Erzbischof Carlo Maria Viganò:

Prinz Albert von Monaco weigert sich das vorgeschlagene Gesetz zur Entkriminalisierung der Abtreibung, eines abscheulichen Verbrechens, zu ratifizieren. Dies steht im Einklang mit seinem Bekenntnis zum katholischen Glauben und mit der heiligen Autorität, die seine Rolle als Souverän des Fürstentums Monaco legitimiert.

Das Schweigen des Vatikans angesichts dieses Glaubenszeugnisses, das als Vorbild dienen sollte, ist beunruhigend: ein Schweigen, das ohrenbetäubend wird, wenn es angesichts der Ermordung von Millionen Unschuldiger, die im Mutterleib massakriert werden, verstummt. Ein Schweigen, das sich wiederholte, als Joe Biden die Abtreibungsindustrie finanzierte und sie bis zum Zeitpunkt der Geburt genehmigte.

Synodal statt katholisch

Die „synodale Kirche” hört auf den „Schrei der Erde”, während sie vorgibt, die Schreie der ermordeten Kinder nicht zu hören. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, die „nachhaltigen Ziele” der Agenda 2030 (zu denen auch die Abtreibung gehört, die heuchlerisch als „reproduktive Gesundheit” definiert wird) zu fördern statt die Menschenopfer dieser anti-menschlichen und antichristlichen Gesellschaft anzuprangern. Zu sehr damit beschäftigt, vom Handel mit illegalen Einwanderern zu profitieren, den sie stattdessen als Instrument zur Islamisierung eines einst christlichen Europas anprangern sollte.