Matthias Helferich: „Schwarze haben Schwarze versklavt“

Matthias Helferich, einer der kontroversesten AfD-Politiker im Deutschen Bundestag, ist zu Gast bei Alexander Bieber, . Beide sprechen über Postkolonialismus als neuen Schuldkult der Linken, über Freiheit in Kunst und Medien, über Jan Böhmermann und den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, darüber, warum Übersexualisierung in der Kunst längst nicht mehr provoziert, und natürlich auch über Remigration sowie die innerparteilichen Debatten innerhalb der AfD.

