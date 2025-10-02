Manchester: Blutiges Islam-Attentat auf Synagoge

(David Berger) Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ist ein Islamist mit dem Auto in eine Synagoge gerast und hat dort mit einem Messer auf die Gläubigen eingestochen. Mindestens zwei Opfer sind tot, zahlreiche Verletzte.

Der Angriff ereignete sich heute Vormittag um 9 Uhr, als sich die Gläubigen zu Jom Kippur, dem Sühnetag im jüdischen Kalender, in ihrer orthodoxen Synagoge zum Gottesdienst eingefunden hatten. Ein Anrufer soll um 9.30 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet haben, dass ein Auto in die Menschenmenge gerast und der Wachmann von dem Fahrer als erster niedergestochen worden sei. Die Ermittler gehen von einer Terrortat aus, so ein Sprecher der Polizei in London. Der Täter, der am Tatort erschossen wurde, sei polizeibekannt, so der stellvertretende Polizeichef für Terrorismusbekämpfung, Laurence Taylor. (Foto l. (c) Screenshot X) Außerdem soll es zwei weitere Festnahmen von vermutlichen Mittätern aus dem islamitischen Milieu gegebene haben. Das ist Großbritannien im Jahr 2025

Einer von hunderten ähnlicher Kommentare von Briten dazu auf X: „Am heiligsten Tag des jüdischen Kalenders – Jom Kippur – wurden Gläubige vor einer Synagoge in Manchester von einem Auto gerammt und niedergestochen.

Ein älterer jüdischer Mann lag allein in seinem eigenen Blut auf dem Bürgersteig und starb.

Wir schreiben nicht das Jahr 1942. Dies ist Keir Starmer’s Großbritannien.

🔺 Endlose Angriffe auf Juden, Christen und andere Nicht-Muslime.

🔺 Ein Land, das sich dem islamistischen Terror und der radikalen Linken ergeben hat.

🔺 Opfer werden im Stich gelassen, Mörder geschützt, diejenigen, die ihre Meinung sagen, werden gejagt und inhaftiert!

Schauen Sie nicht weg. Dies ist Großbritannien im Jahr 2025.“

Schluss mit den Ausreden. Schluss mit den Plattitüden!

Und ein anderer X-User schreibt:

Eine Synagoge wurde am Jom Kippur angegriffen. Juden wurden auf britischem Boden ermordet. Und wieder einmal wird uns gesagt, wir sollen schweigen. Wir sollen es alles andere nennen als das, was es ist: islamistischen Terror.

Wie sind wir hierher gekommen? Indem wir den Islam ständig beschwichtigen und so tun, als würde das Rufen von „Islamophobie“ ausreichen, um jede Debatte zu beenden. Indem wir islamistische Märsche durch London zulassen, bei denen die Hamas-Flagge ungehindert weht. Indem man sich stets der „kulturellen Sensibilität“ beugt, indem man Burkas und Halal erlaubt, während man Grooming-Gangs vertuscht. Von einem Premierminister, der sich beeilt, Palästina anzuerkennen, obwohl er genau weiß, dass er damit die Hamas und ihre Mitläufer ermutigt.

Der schleichende Islamismus hat sich nicht eingeschlichen, er ist geradewegs in die Whitehall-Halle einmarschiert, während unsere Politiker ihre Köpfe gesenkt haben.

Schluss mit den Ausreden. Schluss mit den Plattitüden. Wir brauchen strenge neue Gesetze. Verboten werden extremistische Demonstrationen, die Deportation von Terrorverherrlichern und ein Ende des feigen Schweigens, das unsere Bürger schutzlos zurücklässt.

Großbritannien ist kein Spielplatz für Dschihadisten wie der abgebildete in Manchester. Unsere Souveränität, unsere Sicherheit und unsere Zivilisation hängen davon ab, jetzt eine Grenze zu ziehen. Das sind wir unseren Kindern, unserer Geschichte und den Unschuldigen schuldig, die heute ermordet werden.“

JD Vance: Großbritannien ist ein islamistischer Staat

Erinnert sei hier an eine Diskussion mit JD Vance, die für viel Aufregung und Entsetzen bei den europäischen Mainstreammedien führte, in der es darum ging, welches das „erste wirklich islamistische Land“ sein werde, das Atomwaffen besitzen werde.

Vance damals: „Wir dachten, vielleicht wird es der Iran, vielleicht ist es Pakistan schon ein Stück weit – dann sind wir zum Schluss gekommen, dass es vielleicht tatsächlich Großbritannien ist, da die Labour-Partei dort gerade die Regierung übernommen hat“.

… und Deutschland auf dem besten Weg dorthin

Und für alle, die jetzt glauben, wir in Deutschland hätten ganz andere Verhältnisse, sei gesagt: dass wir zwar noch keine britischen Zustände haben, aber auf dem besten Weg dorthin sind. Daran ändern auch die Krokodilstränen von Merz in einer Synagoge nichts, wenn er gleichzeitig weiter tausende an Judenhassern importieren lässt! Mit Folgen. Ahmad Mansour schriebt zu dem nebenstehenden Flugblatt: „Ein ganz normaler Tag in Berlin: Menschen werden öffentlich mit dem Tod bedroht – nur, weil sie Haltung zeigen. Antisemiten treten selbstbewusst, furchtlos auf. Und doch bleibt der Großteil unserer Gesellschaft stumm. Diese Gleichgültigkeit, diese selektive Empörung ist unerträglich. Und alle, die demnächst Schilder zum „Schutz der Demokratie“ hochhalten, sollten genau das wissen.“ (Quelle)

***

