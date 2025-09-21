Kontrafunk „Winters Woche“: Einseitig links? Ja klar!

Staatsbankrott, Rezession, marode Infrastruktur, überbordende Migrantengewalt – an sich gäbe es genug zu berichten für fleißige Journalisten. Anstatt aber ihre Arbeit zu tun und die Regierenden zu kontrollieren, passen sie lieber auf Kollegen auf, die zu viel verraten über die Missstände.

Denn das delegitimiert ja. Und schadet den Bemühungen von Reschke, Restle und Co., ein Staatswesen ohne „konservativ“ zu schaffen.

Die Passanten, denen Achim Winter für seinen satirischen Wochenrückblick begegnet, sind sich bewusst, dass hier etwas ganz Außergewöhnliches geschieht.

Die Causa Ruhs zeigt, wie links Regierung und Medien mittlerweile geworden sind. Und alle wundern sich über die wachsende AfD, die es ja so eigentlich gar nicht mehr geben dürfte.

Als prominente Gäste treffen wir rein zufällig die wunderbare Cora Stephan und – wie könnte es in Frankfurt an der Börse anders sein – Mick Knauff.