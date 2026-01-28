Trotz Versagen von Anti AfD-Kirchen & Co: Renaissance des Glaubens?

Trotz Versagen der Anti AfD-Kirche, trotz Bischöfen, die dem Zeitgeist huldigen wie einst Christus, trotz Mio an Katholiken, die die Kirchensteuern verweigern, erleben wir derzeit eine Renaissance des Katholischen. Woher kommst? Stefan Millius im Gespräch mit Martin Grichting, Jan Ledóchowski und David Berger.

Missbrauchsskandale, Vertrauensverlust während Corona, politisierte Gottesdienste: Immer mehr Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wenden sich von den großen Kirchen ab. Aber heißt das auch, dass sie die Sinnsuche aufgegeben haben?

Einzelne Entwicklungen zeigen in eine andere Richtung: Freikirchen gewinnen an Zulauf, Glaubensfestivals ziehen viele junge Menschen an. Spiritualität scheint also weiter hoch im Kurs, doch es sind nicht die christlichen Kirchen, die davon profitieren.

Wege aus der Krise?

Über die vielschichtigen Gründe und Wege aus der Krise sprechen Martin Grichting (Schweiz), David Berger (Deutschland) und Jan Ledóchowski (Österreich).

