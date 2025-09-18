Donnerstag, 18. September 2025
Linksextremismus

Droht uns ein Trans-Terror?

Zeichnung des Mörders von Charlie Kirk (c) Screenshot YT
(David Berger) Von Maja T. von der Hammerbande über den Attentäter auf eine katholische Schule in Minneapolis bis hin zu dem Mörder von Charlie Kirk: In letzter Zeit scheinen linksextreme Terrorakte vor allem von transsexuellen Personen auszugehen. Inzwischen sprechen die ersten Medien in Deutschland sogar von einem Trans-Terror.

transTerror bots? The US is like a Nazi theme park of child mutilation & professional psychopathy. @FBIDirectorKash should prosecute these butchers. Make an example of a few dozen docs & this will stop.pic.twitter.com/2JeK6BZBYs

— Blob Report (@PsyReport) August 29, 2025

Nicht nur Trans, die ganze Queerbewegung ist eine große Gefahr geworden

In einem Interview mit dem KONTRAFUNK habe ich heute Morgen versucht ein differenzierteres Bild zu zeichnen. Denn es sind keineswegs die „klassischen Transsexuellen“, sondern die gesamte immer extremer agierende linke Queerbewegung und in ihr eine neue Version der Transsexualität (gefördert vom Selbstbestimmungsgesetz), die zu einer enormen Gefahr für unsere Gesellschaft geworden ist.

Nachdem ich selbst zwei Jahre als Chefredakteur eines Schwulenmagazins zum Insider der Szene wurde, warne ich vor dieser Entwicklung und habe in Anlehnung an die Taliban den begriff Queeriban geprägt, eine eigene Rubrik hier auf PP. Dass das von den Queerbeauftragten der Bundesregierung oder von Wegner (CDU!) nicht gerne gesehen wird, muss ich hier nicht eigens vermerken:

Hören Sie dazu mein Interview:

David Berger: Die Radikalisierung der Queer-Bewegung

*

Zur gesamten Sendung:

In der aktuellen Generaldebatte zum Haushalt im Deutschen Bundestag geht es nicht nur um Geld und Zahlen, sondern auch um die großen politischen Linien. Hauptstadtkorrespondent Frank Wahlig blickt auf das Rededuell von Friedrich Merz und Alice Weidel. David Berger von „Philosophia perennis“ teilt seine Einschätzung zum Attentat auf Charlie Kirk und die Hintergründe: Welche Rolle spielte die Trans-Ideologie, und droht uns ein linksextremer Trans-Terror? Über härtere Vorschriften für die deutsche Mülltonne berichtet Peter Kurth, Experte für Entsorgungswirtschaft. Und der Umgang des NDR mit der Journalistin Julia Ruhs beschäftigt Cora Stephan in ihrem Kommentar.

Kontrafunk aktuell vom 18. September 2025

