Kardinal Müller: Heftige Kritik an Islamisierung und den Bischöfen in Deutschland

(David Berger) Die bekannte Journalistin Diane Montagna hat sich in Rom mit Kardinal Gerhard Müller, dem ehemaligen Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, zu einem ausführlichen Gespräch getroffen. Darin hat der Kardinal das zu Charlie Kirk gesagt, was wir von Papst Leo erwartet hätten und über das gesprochen, was die deutschen Bischöfe über die Migrantenkriminalität im islamisierten Deutschland sagen müssten.

Charlie Kirk, so der Kardinal, der die USA außergewöhnlich gut kennt, sei das Opfer einer atheistischen Ideologie geworden, „deren Anhänger in satanischer Feierlichkeit über den abscheulichen Mord an einem vorbildlichen Ehemann und Familienvater jubelten.“

Das sei gar nicht so verwunderlich, denn der Teufel nehme immer Besitz von denen, die das Leben und die Wahrheit hassen. Denn nach den Worten des Herrn Jesus Christus ist der Teufel ein „Mörder von Anfang an“ und der „Vater der Lüge“ (Johannes 8,44). Und nur diejenigen, die die Worte Gottes hören, sind von Gott (vgl. Johannes 8,47).

Er starb als Märtyrer für Jesus Christus

Charlie Kirk sei ein „frommer Christ“ gewesen: „Aus übernatürlicher Sicht starb er nicht als Opfer eines politischen Attentats, sondern als Märtyrer für Jesus Christus – nicht im Sinne derer, die heiliggesprochen werden, sondern als jemand, der durch sein Leben Zeugnis ablegte (vom griechischen martyros)“.

Er habe sein Leben gegeben, „um seinem Herrn zu folgen, als Opfer für die Wahrheit, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist, als Mann und Frau, und im Widerstand gegen die Lügen und Selbstverstümmelung, die durch die sogenannte „Trans-Ideologie“ und „geschlechtsbejahende Pflege“ gefördert werden. Er verteidigte und lebte für die Schönheit und Heiligkeit der Ehe und Familie, wie sie von Gott, dem Schöpfer, bestimmt wurde, und setzte sich für die Würde jedes menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ein.“

Montagna wies den Kardinal, der als katholischer Gegenspieler zu Papst Franziskus galt, darauf hin, dass Charlie Kirks Frau katholisch war und dass er selbst die hl. Messe besuchte und den Rosenkranz betete.

Müller dazu: „Ja, und kürzlich lobte er die Heilige Maria als Vorbild und „Lösung“ für die Übel unserer Zeit. Durch ihr „Ja“ zur Menschwerdung Gottes wurde sie die Mutter Jesu, des einzigen Erlösers der Menschheit, der allein uns von Lügen, Sünde und Tod und allen mörderischen Ideologien befreit. Wir bitten den Herrn Jesus und die Heilige Maria, Charlies Frau und Kindern Trost zu spenden.“

Interessant auch die Äußerungen des Kardinals und weltweit als einer der besten lebenden Dogmatiker geltenden Theologen zu seinen Erwartungen an das neue Pontifikat:

Aufgabe der Kirche sei es, „allen Menschen das Evangelium zu verkünden und diejenigen zu evangelisieren, die nach Europa kommen – nicht nur materielle Hilfe zu leisten, sondern ihnen die Wahrheit zu vermitteln.“

Ideologien und Islam zerstören unsere Identität

Der Kardinal weist besorgt darauf hin, dass so viele Muslime nach Europa strömten: „… wir können nicht zulassen, dass sie unserer Kultur ihre Religion aufzwingen. Wir müssen dem mit der Botschaft der Liebe Gottes begegnen, denn das Bild, das sie von Gott haben – ein Diktator, dessen willkürlichem Willen blind gehorcht werden muss –, ist nicht das Bild, das Jesus uns gegeben hat. Gott ist unser Vater, unser Schöpfer, der uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Wir sind seine Kinder, und durch den Heiligen Geist können wir Freunde Gottes, Freunde Jesu Christi werden.

Das ist die Botschaft, für die wir Zeugnis ablegen müssen, insbesondere in den europäischen Ländern, die in ihrem christlichen Glauben müde geworden sind und durch die Ideologien des Nationalismus, Faschismus, Kommunismus und nun auch des Wokeism, der sowohl die Menschen als auch ihre Identität zu zerstören droht, säkularisiert wurden.“

Auf die Situation seinem Heimatland Deutschland angesprochen erwähnte der Kardinal die enorme, mit der Migration untrennbar verbundene Zunahme der Gewalt

„Im Durchschnitt gibt es täglich achtzehn Messerangriffe, und zwei oder drei Mädchen oder junge Frauen werden Opfer von Gruppenvergewaltigungen. Doch selbst wenn ein Polizist niedergestochen wird, gibt es oft keine Reaktion.

Auch in den Schulen gibt es wachsende Herausforderungen, wo muslimische Kinder oft in der Überzahl gegenüber christlichen Kindern sind, aber nur wenige sind bereit, sich dieser Realität zu stellen. Selbst viele Bischöfe scheinen die Ernsthaftigkeit der Lage nicht vollständig zu begreifen.“

Deutsche Bischöfe gleichgeschaltet

Die Bischöfe wüssten schon irgendwie um dieses sinistere Situation, aber es sei für sie schlicht „einfacher, die Augen zu verschließen“: „Viele lassen sich von dieser ideologischen Welle mitreißen und wissen, dass diejenigen, die sich offen zu ihrem christlichen Glauben bekennen, angegriffen werden. Sie wollen von allen geliebt werden, jedermanns Liebling sein. Nur wenige Bischöfe in Deutschland verstehen wirklich, was vor sich geht.

Wir haben Religionsfreiheit in Deutschland, und theoretisch kann jeder offen seinen Glauben ausüben, auch den Islam. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Muslime sind in der Öffentlichkeit sehr präsent, während Christen oft zögern, sogar eine öffentliche Eucharistische Prozession abzuhalten, aus Angst, andere zu beleidigen oder herauszufordern.“

Das ganze Interview in englischer Sprache lesen Sie hier: Cardinal Müller on Charlie Kirk, the “LGBT Jubilee,” and the Rising Threat of Islam.

