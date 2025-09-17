Wirtschats-Expertin: Was zum Teufel ist in Deutschland los?

(David Berger) Bundeskanzler Merz ist der Kanzler der Lügen und gebrochenen Versprechungen. Ebenso deutlich wie schmerzhaft zeichnet sich dies im wirtschaftlichen Bereich ab, wo sich der Niedergang unter der aktuellen Bundesregierung viel schneller abspielt als alle angenommen haben. Unser Tweet des Tages von einer der führenden Wirtschaftsexpertinnen, Amada Goodall.

Deutschland hat angekündigt, innerhalb von sechs Wochen 125.000 Arbeitsplätze in der Industrie abzubauen.

Um das in Relation zu setzen: Wenn die USA in gleichem Maße betroffen wären, würde das bedeuten, dass innerhalb von anderthalb Monaten etwa 300.000 Arbeitsplätze in Fabriken oder insgesamt etwa 500.000 Arbeitsplätze verloren gingen.

Stellen Sie sich vor, jeder Fabrikarbeiter in einem Bundesstaat wie South Carolina wäre arbeitslos. Das ist das Ausmaß.

Kürzlich in Deutschland angekündigte Entlassungen:

Entlassungen in der Automobilindustrie und bei Automobilzulieferern (in den letzten 12 Monaten):

• Volkswagen: 35.000

• Mercedes-Benz: 40.000

• Audi: 7.500

• Ford (Saarlouis): 2.900

• Daimler Truck: 5.000

• ZF-Gruppe: 14.000

• Bosch, Continental, Schaeffler (zusammen): 7.000

→ Insgesamt: 111.400 betroffene Arbeitsplätze in der Automobilindustrie

Entlassungen in der Stahl- und Schwerindustrie:

• Thyssenkrupp: 11.000 (≈40 % der Belegschaft)

Entlassungen im Schienen- und Transportwesen:

• Deutsche Bahn: 30.000

• DB Cargo (Tochtergesellschaft): 5.000

Entlassungen im Post- und Logistikwesen:

• Deutsche Post: 8.000

Entlassungen im Bank- und Finanzwesen:

• Commerzbank: 3.900

Entlassungen im Technologiebereich (spezifisch für Deutschland):

• SAP: 3.500 (10.000 weltweit)

All dies hat weltweit erhebliche Auswirkungen – man sollte es also nicht einfach als deutsche Entlassungen abtun… Und niemand spricht darüber.

WTF is happening in Germany?! Germany announced 125,000 industrial job cuts in 6 weeks. Putting that into perspective… If the U.S. got hit at the same rate, that’s like ~300,000 factory jobs or ~500,000 total jobs gone in a month and a half. Picture every factory worker in… — Amanda Goodall (@thejobchick) September 16, 2025

<

/p>